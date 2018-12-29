塔塔通信調研：區塊鏈、AI、物聯網的採用 將在明年持續成長

現今，區塊鏈技術的應用在各個公家機關和產業中佔有一定的比例，但它真正被採用的程度究竟有多少呢？

對此，印度一家電信公司巨頭塔塔通信公司 (Tata Communications) 決定針對區塊鏈如何影響世界，以及該技術仍面臨的障礙進行研究，同時也發表了對於明年 AI 以及物聯網趨勢的看法。

在新的一年裡，可望看見更多區塊鏈技術的發展，以及分散式帳本技術 (DLT) 的應用來確保安全性，同時提高流程效率。「區塊鏈的潛力不止乎於加密貨幣。根據我們的調查顯示，全球有 44% 的企業都採用了區塊鏈技術。」 塔塔通信數位長 Srinivasan C R 表示。

報告中的部分側重於探討區塊鏈的成本以及企業的接受度。研究顯示，許多公司領導者對區塊鏈的技術實施方式的概念上有著不同的想法。舉例來說，歐洲和北美似乎對這項技術為公司提高競爭優勢的能力「更加樂觀」。

不過，該研究也指出：「創新技術的高成本、技術能力缺乏和網路攻擊的威脅，正在成為全球數位化轉型的主要障礙。」考慮到開發人員對現在採​​用率最高的三種技術的巨大需求及其相互應用，技術能力的差距是另一個需要解決的問題。這三種技術分別為區塊鏈、人工智慧 (AI) 和物聯網 (IoT)。

該公司也在研究報告中指出，AI 將在 2019 年成為主流。由於 AI 和機器人學習越來越多地被整合應用到各類型服務當中，使得該技術比幾年前更容易獲取和消化。

「例如，我們塔塔通信正在使用 AI 來加強我們的招聘流程。基於 AI 的自動化工具節省了時間和精力，將職位與最佳人選進行自動匹配。Srinivasan C R 表示。

他也補充表示，據公司調查，AI 已被全球 46% 的企業所採用。「其中大約 43% 的決策者認為 AI 具有積極影響，只有 3% 的企業領導人認為它會產生負面影響」。

另一方面，該公司認為 IoT 技術將在 2019 年以更有意義的方式實施。Srinivasan C R 表示：「在許多業務中已經建立起來，物聯網相關應用和服務正在引領出更大、更積極影響。這個技術有助於企業收集和分析即時數據，從改善客戶體驗到簡化供應鏈的營運。」