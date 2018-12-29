塔塔通信調研：區塊鏈、AI、物聯網的採用 將在明年持續成長

現今，區塊鏈技術的應用在各個公家機關和產業中佔有一定的比例，但它真正被採用的程度究竟有多少呢？
對此，印度一家電信公司巨頭塔塔通信公司 (Tata Communications) 決定針對區塊鏈如何影響世界，以及該技術仍面臨的障礙進行研究，同時也發表了對於明年 AI 以及物聯網趨勢的看法。
在新的一年裡，可望看見更多區塊鏈技術的發展，以及分散式帳本技術 (DLT) 的應用來確保安全性，同時提高流程效率。「區塊鏈的潛力不止乎於加密貨幣。根據我們的調查顯示，全球有 44% 的企業都採用了區塊鏈技術。」 塔塔通信數位長 Srinivasan C R 表示。
報告中的部分側重於探討區塊鏈的成本以及企業的接受度。研究顯示，許多公司領導者對區塊鏈的技術實施方式的概念上有著不同的想法。舉例來說，歐洲和北美似乎對這項技術為公司提高競爭優勢的能力「更加樂觀」。
不過，該研究也指出：「創新技術的高成本、技術能力缺乏和網路攻擊的威脅，正在成為全球數位化轉型的主要障礙。」考慮到開發人員對現在採用率最高的三種技術的巨大需求及其相互應用，技術能力的差距是另一個需要解決的問題。這三種技術分別為區塊鏈、人工智慧 (AI) 和物聯網 (IoT)。
該公司也在研究報告中指出，AI 將在 2019 年成為主流。由於 AI 和機器人學習越來越多地被整合應用到各類型服務當中，使得該技術比幾年前更容易獲取和消化。
「例如，我們塔塔通信正在使用 AI 來加強我們的招聘流程。基於 AI 的自動化工具節省了時間和精力，將職位與最佳人選進行自動匹配。Srinivasan C R 表示。
他也補充表示，據公司調查，AI 已被全球 46% 的企業所採用。「其中大約 43% 的決策者認為 AI 具有積極影響，只有 3% 的企業領導人認為它會產生負面影響」。
另一方面，該公司認為 IoT 技術將在 2019 年以更有意義的方式實施。Srinivasan C R 表示：「在許多業務中已經建立起來，物聯網相關應用和服務正在引領出更大、更積極影響。這個技術有助於企業收集和分析即時數據，從改善客戶體驗到簡化供應鏈的營運。」