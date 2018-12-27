未來10年 你一定要知道的關鍵字 「AI 」

自從 AI（人工智慧）一詞問世以來，在近年來蓬勃發展，已經廣泛應用在工業、醫療保健、家庭生活、交通運輸以及個人生活… 等各領域，根據國際知名市調機構 Gartner 預估，AI 市場規模將由 2016 年的 300 億美元到 2020 年，成長達到 3,000 億美元，激增 10 倍。

在這股新興浪潮帶動下，不僅是電子產品或線上服務，就連許多傳統產品也都標榜加入了 AI 功能，這項科技究竟帶來哪些革新？它真的讓日常生活變得更便利嗎？答案是肯定的，來自我們身邊的兩個例子，幕後功臣都是 AI。

大量訓練後 AI 改變你我生活

如果上傳照片到臉書或 INSTAGRAM，為什麼這些網站往往可以精準辨識出使用者自己，以及周遭人士的身份？

臉書在其總部資料中心設計多達 1.2 億個參數，讓使用者身份，可以被反覆掃描、確認。經過多達 400 萬張人臉相片的刻意「訓練」後，臉書的 AI，鑑別人臉精準度已達 97%。

我們每天透過智慧型手機傳送大量文字與聲音訊息，總有幾個字錯誤拼法，作業系統是如何「認出」這些不同腔調、拼法，並且加以校正？同樣是 AI 的功勞。在硬體設備消除噪音後，數位文字或語音訊號會傳送至雲端比對、排列，將最適合的結果提供給用戶，越難懂的腔調，越是讓 AI 有更多學習機會，增加未來辨認的準確性。經過大量訓練後，以蘋果 Siri 為首的 AI 數位助理系統，認字正確率已經達到 95%！

另一個好例子來自日本。資通訊大廠富士通預估，2020 年東京奧運將吸引來自全球的大量遊客，其中有就醫需求者可能達 80 萬人之多，如何正確了解這些病患表達的症狀，對不擅英文的日本人來說，想必相當頭疼。

因此富士通與東京大學附設醫院合作，推出自動翻譯多國語言 APP，只要程式偵測到雙方任何一句話，即可透過語音識別、轉換成文字在螢幕上顯現，目前已經有多達 85% 的病患常用字彙，被納入在翻譯資料庫內，對未來東京奧運順利舉辦將相當有幫助。

(圖: Shutterstock)

從人才到企業 市場對 AI 另眼相看

新應用一波接著一波湧現，代表越來越多企業跟進發展，雖然部分職場人士擔心未來 AI 可能搶走了工作，但也意味著 AI 人才身價炙手可熱。國內人力網站數據顯示，由於專業門檻高，AI 相關徵才訊息數量，近 3 年以平均每年 10% 速度快速上升；不僅如此，國外統計更指出，有能力直接處理 AI 業務的職缺，今年平均年薪增幅達 66%，整整加薪三分之二！跡象在在顯示，AI 大趨勢對個人而言，是一波不容忽視的浪潮。

職場趨勢轉折，正與金融市場變化不謀而合。近年來，引領全球市場的科技龍頭股，之所以能夠囊括數千萬、甚至數億用戶，普遍是因為它們引進了 AI 作為輔助核心業務的工具，讓其更快處理海量資料，判斷更準確。

當越多人使用 AI 服務，越能提高其辨識、決策正確度，這樣的正向循環又使消費者得到更好的使用體驗，業務自然源源不絕，股價連帶產生「魚幫水，水幫魚」的效果。這也就是為什麼 2009 年 3 月美股進入牛市以來，計算至今年高點，代表大型股的道瓊工業指數最大漲幅 316%，而代表科技股的納斯達克指數更勝一籌、最大漲幅卻高達 542% 的原因所在！

聰明的投資人，當 AI 正以難以想像的速度及滲透力，從食衣住行育樂各個層面影響著我們日常生活，甚至你我未來的工作。但，你的投資有跟上嗎？