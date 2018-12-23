〈2018大事回顧〉2018年區塊鏈產業4大轉變

儘管區塊鏈技術仍處在起步階段，但卻已經在 2018 年成為最受關注的科技之一。隨著各產業持續致力於發展並研究區塊鏈的新應用，區塊鏈的話題持續發酵。

根據 PwC 在 2018 年針對全球區塊鏈相關調查顯示，有五分之四的受訪者表示自家公司正在運用區塊鏈技術 (84%)，有四分之一的受訪者表示已經在進行區塊鏈前側計畫 (10%) 或已經正式採用區塊鏈技術 (15%)，而近三分之一的首訪者則表示正在開發區塊鏈相關應用 (32%)，五分之一的人則仍在研究階段 (20%)。

在 2018 年，區塊鏈產業中出現了以下的轉變：

1. 不只是探索，企業開始區塊鏈的應用

據德勤的報告顯示，區塊鏈探索的階段已然完成，關鍵的轉變正在發生。先前許多企業致力於探索區塊鏈簡化業務流程的潛力，而至今年，企業開始創建實際可用的區塊鏈相關應用型程式，表明區塊鏈正在獲得更廣泛的認可及信心。舉例來說，IBM(IBM-US) 與阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 合作，推行了區塊鏈供應鏈系統並成功完成了前側計畫。

2 相較傳統企業，新企業更易於採用區塊鏈

在沒有傳統框架與制度限制的形況下，新創公司更容易擁抱區塊鏈技術，並在產業當中帶來破壞式創新。他們通常與產業中其他老牌公司合作，為其業務模式提供區塊鏈技術應用的方案，擁有足夠的資金，來達成更大的應用發展。

以色列區塊鏈新創公司 Orbs 創始人 Daniel Peled 在與韓國韓國最大的簡訊 app 營運商 Kakao 合作時表示：「區塊鏈成熟度高，現在我們身後有了科技巨頭公司的支持，是我們進步和充滿潛力的重要證明。我們相信，在 2019 年以後真正的運用和影響開始發酵後，此合作關係也將帶來巨大的價值。」

3、區塊鏈技術進入公共領域

區塊鏈在公共領域中正在蓬勃發展。許多國營事業或政府機構也開始透過區塊鏈技術來達成更好的行政效率。

舉例來說，泰國稅務局正在進行試驗，期望透過區塊鏈技術來防止泰國國內的增值稅退稅詐欺行為。另一方面，致力於為民眾審判知識產權案件的俄羅斯法院也將特定版權數據記錄到於區塊鏈中來解決行政問題，以提高法院在知識產權管理的效率。

4、安全依然是區塊鏈創新的原動力

由於區塊鏈是為確保交易安全性而創建的，所以大多數創新仍然從安全的應用上為出發點。區塊鏈去中心化的特性以及分散式帳本技術 (DLT) 在網絡安全方面發揮著巨大作用。

舉例來說，瑞士聯邦鐵路公司 (SBB) 已經完成了「概念性驗證」(PoC) 的自我驗證區塊鏈身份管理系統，以提升鐵路工地安全以及數位化。另一方面，Visa 也與 IBM 合作，將在 2019 年第一季推出一款運用區塊鏈技術的跨境支付數位身份識別系統「Visa B2B Connect」。