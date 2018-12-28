匯損侵蝕 統新11月EPS 0.24元略低於預期 12月業績將維持平穩

光通訊濾片廠統新 (6426) 公告自結 11 月 EPS 為 0.24 元，相較去年同期大增 7 倍，累計 10-11 月 EPS 為 0.5 元，亦較去年大增 6.14 倍，不過，因 11 月獲利低於前一個月，以致盤中股價重挫。對此，統新表示，主要係 11 月業外有認列匯損影響，也強調，目前 5G 產品不只一個客戶，目前出貨僅是測試量，未來的貢獻要看客戶的時程。5G 進入商用化元年，統新在部分已開發國家 5G 的前傳測試與佈建陸續開始啟動，陸續送樣給客戶測試，加上下游客戶庫存調整已近尾聲，10 月營收 4277 萬元，是近 16 個月以來營收年增率首度轉正，自結 EPS 0.26 元，11 月營收更提升至 5232 萬元，自結 EPS 為 0.24 元，累計 10-11 月 EPS 為 0.5 元。



統新表示，5G 近期確實跨出比較大的一步，量已經有一點，預估客戶端可能已經在進行小區域的測試，不過，公司扮演的角色是引擎裡面的火星塞，客戶放在哪邊還有布建時程並不清楚。目前自己的產品測試是沒問題的，但送到客戶那邊還要等客戶測試，完成才會再重新來拉。



目前 5G 的營收貢獻不高，佔總營收 10% 以內，但毛利率比平均好很多，客戶不是只有一個，今年底開始陸續測試，對業績也陸續貢獻，2019 年出貨量會慢慢增加，下半年也惠比上半年好。



11 月營收成長至 5200 萬元，包括主動與被動都增加，被動有 5G 的產品測試貢獻，但自結 EPS 為 0.24 元，比前一個營收 4200 萬元的獲利略低，主要係業外有認列匯損影響，本業獲利是成長的，預估 12 月營收能維持平穩表現。





