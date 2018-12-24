5G商用基礎建設啟動商機 統新、眾達、光環及華星光股價全面衝高

2019 年進尾聲，5G 將進入商用元年，基礎建設啟動，首波受惠的光傳輸模組產值上看百億美元，統新 (6426)、眾達 - KY(4977) 挾基本面轉佳，第四季營收、獲利同步回升，光環 (3234)、華星光(4979) 則擁轉機題材，盤中股價全面衝高，統新更衝破 80 元大關，創下今年 1 月底以來新高。5G 在 2018 年進入試點 / 試驗階段，2019 年將進入預商用階段，也就是開放區域商用，預計 2020 年就會進入全面商用的階段，法人看好，首波商機將來自基礎建設，光傳輸模組產值上看百億美元，激勵



統新受惠部分國家 5G 測試及企業商用出貨，及既有 PON 等業績回穩，10 月營收 4277 萬元，年成長 27.29%，為今年營收首度轉為正成長，公告自結 EPS 達 0.26 元，11 月營收 5,232 萬元，更創下近一年半新高，較上月及去年同期成長 22.32%、27.21%，法人預估 12 月營收持穩，第四季營收有機會挑戰近六季新高，EPS 也有機會挑戰 0.8~1 元。



眾達 32G 光收發模組 11 月恢復正常生產，11 月合併營收為 1.82 億元，較上月大增 58.54%，較去年同期亦小增 1.16%，為近五個月營收首度轉為正成長，也優於市場預期。法人預估，12 月業績持穩，明年首季出貨量更有機會進一步放大，超越今年初高峰，獲利也將同步成長。



光環則努力轉型，今年已經見到一些成效，隨短波 VCSEL 元件、次模組出貨增溫，產品組合好轉，前三季毛利率逐季走高，第三季已達 16.34%，本業虧損收斂至 2900 萬元，每股虧損 0.4 元，預估今年第四季、明年第一季維持小虧，隨著 EPON、2.5G PON 成本改善，明年第二季起營運有機會重新回到獲利行列。

