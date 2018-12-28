國泰證：2019隱憂多 股票配置須由積極轉保守

2018 年到尾聲，面對即將到來的 2019 年，國泰證表示，接下來最重要的觀察指標為美國聯準會升息步調，在股票配置上須由今年的積極進取，調整為保守防禦，債券方面，建議拉高投資等級公司債券比例，選擇發行人評等 A - 以上的債券商品。

國泰證指出，從行情看起來，景氣轉折及風險意識的抬頭增加了操作的難度，回顧 2018 年國際大事，從年初川金會、聯準會升息，引發國際熱錢回流美國、資金撤出新興市場帶來壓力、OPEC 減產協議推升油價、美股四大股指大幅拉回修正，以及在下半年在國際間造成最大影響的中美貿易戰，都是投資人能夠持續觀察的議題。

市場眾多研究機構預期，美國 GDP 成長將在 2019 開始降溫，升息次數將減少，加上美國 3 年及 5 年期公債殖利率， 12 月初出現了 10 年來首見的倒掛，許多跡象都顯示出經濟放緩的疑慮，國泰證強調，2019 年經濟可能步入下行周期，投資人投資配置應調整為保守防禦，整體來看，降低股票投資的曝險部位，以區間操作、分散布局為宜，嚴設停損點才是上策。

國泰證券指出，2018 年金融局勢波動劇烈，但複委託市場動能仍然強勁，依據證券商公會所公布的複委託交易量統計數字，2018 年前 11 月複委託總交易量已超過 2017 年全年交易。國泰證券認為，2018 年投資人站在投資關鍵點上，面對 2019 年國際市場各項挑戰，提升資產保全的重要性將是投資重要課題。