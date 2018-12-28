追趕中美 芬蘭攜諾基亞殺入全球「5G大戰」

在全球晶片產業特別是 5G 技術領域刀光劍影、一團亂戰之時，有一個國家的身影越來越活躍，它就是芬蘭。

芬蘭目前在全球 5G 設備和軟體業中已經成了關鍵隊員——明年 1 月，芬蘭將是全世界首批啟動商業 5G 網路應用的國家之一。

而帶領芬蘭搏殺在 5G 浪潮中的企業，正是多年前手機行業當仁不讓的「帶頭大哥」諾基亞（Nokia）。跌落神壇之後的諾基亞並未就此掩埋在歷史的塵埃里，而是開天闢地，專注於開發第五代無線通訊技術，也就是 5G。

「他們正試圖在 5G 領域重新奪魁，那是過去 15 年來他們在智慧型手機時代逐漸喪失的榮耀。」研究機構 GSMA Intelligence 研發部門負責人 Tim Hatt 在接受 CNBC 採訪時這樣表示。

在直板手機的鼎盛時期，諾基亞的廣告鋪天蓋地，讓人耳熟能詳，其中的一句「connecting people」（連接人）更是家喻戶曉。而今，諾基亞所專注的 5G 技術更像是 connecting everything（連接一切），速度更快、延遲更低。

在諾基亞技術專家們的觀念里，5G 的潛能不僅僅體現在下載速度方面，比如它低延遲的特性可以讓無人駕駛汽車一上路就幾乎能立即接入網路，或者無縫連接家裡的智能家居設備。

首批獲得芬蘭 5G 商業網路應用授權的三家營運商之一瑞典通訊公司 Telia 芬蘭地區 5G 項目負責人 Janne Koistinen 稱：「對於我們來說，5G 是一個比以往更加有效地利用、分析和使用數據的全功能平台。」

本月初，Telia 的 5G 機器人在芬蘭赫爾辛基機場首次亮相，它將為乘客提供全新的 5G 網路連接體驗。

同在月初，諾基亞、ABB 和 Cargotec 公司旗下的 Kalmar 已經成功進行了工業試驗，利用 5G 的低延遲功能來支持對時間要求嚴格的應用，並提高智能電網和港口自動化的保護和效率。作為垂直無線（WVE）研究項目的一部分，這些試驗代表對時間要求嚴格的 5G 應用在電網與港口自動化方面的首批實際應用之一。

由於其具有在幾毫秒以內以高可靠性傳輸數據的能力，因此已經確認超可靠低延遲通信（URLLC ）作為 5G 三種主要使用場景之一。作為 Rel-15 新電台 (NR) 工作的一部分，這個第三代合作項目 (3GPP) 已經成為標準化超可靠低延遲通信解決方案的第一個版本。

當被問及芬蘭能否在 5G 領域迎頭趕超美國和中國，Janne Koistinen 回答稱：

在敏捷性、速度以及探尋應用這項技術的新方法方面，我們當然能。