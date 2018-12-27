〈5G商機〉在智慧手機時代被打趴的諾基亞 準備靠5G尋回昔日榮光

雖然已很少成為全球焦點，但是芬蘭電信設備製造商諾基亞 (Nokia) 的股價今年飆漲近 30%，原因在很大程度上要歸功於兩個字母：5G 。

諾基亞曾經是全球最大的手機製造商，甚至在 2000 年網路泡沫熱潮時，股價升至天價，雖然現在已難與當時比較，但做為製造 5G 設備與軟體的關鍵成員，諾基亞正利用 5G 的競賽力爭上游，也幫助芬蘭在這場對抗中取得一席之地。

GSMA Intelligence 研究主管 Tim Hatt 表示，諾基亞正試圖在 5G 市場重新獲得一些技術領先地位，這是過去 15 年間，他們在智慧手機市場所喪失的優勢。

諾基亞股價今年以來表現

5G 提供了更快的連接速度和更低的延遲時間，下載也更快。諾基亞表示，5G 的潛力不僅在於下載快，網路的低延遲，可以幫助自動駕駛車輛在路上幾乎立即通訊，或者無縫連接家中的智能設備。

明年 1 月，芬蘭將成為全球首批能夠啟動商用 5G 網路的國家之一。瑞典電信商 Telia 已經與諾基亞合作，在芬蘭各地有限的環境中測試 5G。

Telia 的芬蘭 5G 計畫主管 Janne Koistinen 表示，芬蘭在無線技術方面的遺產，再加上芬蘭政府的支持，使其能夠在 5G 與美國、中國競爭。

Telia 最近在赫爾辛基，建立了芬蘭最大的開放數據中心，以應對隨著 5G 推出，而引入的大量數據。

隨著華為的網路安全問題，受到來自美國政府的質疑，以及紐西蘭、澳洲各國隨後的禁用命令，分析師指出，這對諾基亞來說是一個福音。

Canaccord Genuity 的分析師在最近的一份報告中表示，在華為被禁止進入某些市場後，諾基亞是唯一一家擁有點對點解決方案的全球供應商，可望成為更多國家的合作夥伴。