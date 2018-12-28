看好電動車市場 東芝強化鋰電池事業

東芝 (6502-JP) 在 12 月 26 日對外表示，為了強化 SCiB 鋰電池的開發、製造與銷售，旗下子公司 Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation 的電池事業，將轉移到東芝集團母體，於 2019 年 4 月 1 日開始生效。

SCiB 鋰電池具有在電池受損或短路時不易冒煙起火的高安全性、壽命長 (可充電 2 萬次以上)、耐低溫 (-30℃)、充電快 (6 分鐘可充 80% 以上)、大電流輸出和輸入，還有 SOC(State of Charge) 在 0~100% 的狀態下都可正常使用等特性。

東芝的 SCiB 鋰電池 (圖片來源：AFP)

由於 SCiB 鋰電池具有上述的優點，被廣泛的使用在油電混合動力車 (HV)、無人搬運車 (AGV)，還有電車上的電池儲能系統等。

因為需求不斷擴大，東芝除了增加鋰電池生產設備的投資，也與其他企業結盟來增加產能。目前在日本的生產據點有新潟縣的柏崎工場，未來也將在橫濱事業所建立一座新工廠。而在國外，於印度和鈴木、DENSO 合資成立工廠，在美國也將與 Johnson Controls Power Solutions 展開車用電池事業的合作。

東芝在今年 11 月 8 日，發表了「東芝 Next 計畫」。在這個中期經營計畫當中，電池事業扮演著新成長事業的角色。這次電池事業的異動，就是東芝進行組織營運體制調整的一部分。

東芝今 (28) 日在東京股市表現，日本時間 12:41 時上漲 5.14% 股價 3150 日圓。