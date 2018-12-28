ZMP宅配機器人CarriRo Deli 一月將進行實測

日本自駕車 / 機器人新創企業 ZMP 的宅配機器人「CarriRo Deli」，將於 2019 年 1 月開始，在慶應義塾大學「湘南藤澤校區 (SFC)」進行日本首次的便利商店 / 宅配機器人商品配送實驗。挑戰由機器人來擔當商品配送「最後一哩」的無人化作業。

慶應義塾大學湘南藤澤校區 (圖片來源：翻攝自慶應義塾大學官網)

ZMP 與慶應義塾大學 SFC 研究所，還有日本的大型連鎖便利商店「LAWSON」合作，他們共同提出的「活用 AI 的安全、確實宅配機器人系統的開發與驗證」方案，於 2018 年 7 月時獲得日本「國立研究開發法人新能源 / 產業技術總合開發機構 (NEDO)」-「AI 系統共同開發支援事業」的採用。

ZMP 在 CarriRo Deli 宅配機器人上，應用該公司的自駕車技術，讓 CarriRo Deli 可以自動在人行道上移動。希望藉此協助繁忙的現代人，在購物時能夠更方便、也更省力。CarriRo Deli 利用攝影機與雷射感測器來辨識週遭 360 度的環境，安全且確實的將貨物送到目的地。

CarriRo Deli 使用電池來驅動，可載運 50 公斤的貨物，最高時速 6 公里。充電時間最長約 4 小時，在電池充飽後可行駛約 12 小時。使用的通訊方式為 4G 網路及 Wi-Fi 無線網路。

ZMP 表示，CarriRo Deli 不僅可以運用在商家的配送服務，還可到住家進行集貨，也能當作移動式的店鋪來使用。在應用上相當多元。