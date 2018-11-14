蘋果挖角諾基亞高管發力印度？這很可能是真的

隨著中國智慧型手機品牌在印度市場的激戰，面臨諸多挑戰的蘋果在提升對印度市場的重視力度。

近日，全天候科技獨家獲得了兩封諾基亞內部郵件，一封來自諾基亞首席客戶營運官阿西施 · 喬德哈里 (Ashish Chowdhary)，一封來自諾基亞 CEO Rajeev Suri。Chowdhary 在郵件中稱，決定接受一個新的挑戰。Chowdhary 沒有透露太多關於未來的去向，但他表示會回到印度。

Chowdhary 即將離職的消息得到了諾基亞 CEO 拉傑夫 · 蘇里（Rajeev Suri）的證實。Suri 在發給內部員工的郵件中稱，Chowdhary 是一個有深遠的洞察力、強有力的領導技能和職業道德的人，他將於 2018 年底離開諾基亞，未來會加入一家世界頂尖的公司。「全力支持他」，Suri 表示。

此前，印度《經濟時報》援引知情人士消息稱，蘋果公司已任命 Chowdhary 為印度市場負責人，後者將從明年 1 月開始加入蘋果，擔任印度區負責人。

公開資料顯示，Chowdhary 在企業和電信市場擁有 25 年的國際營運經驗，一直負責諾基亞的全球銷售和營運工作。自 2003 年 12 月加入諾基亞以來，他先後擔任過諾基亞亞洲、中東和非洲業務主管，以及全球服務業務部門主管。而這兩個部門均貢獻了諾基亞近一半的營收，成為該公司成功轉型的關鍵人物。

《印度時報》認為，蘋果此舉是希望 Chowdhary 能夠幫助公司在印度智慧型手機市場取得更大的市佔率。

目前，印度擁有 4.5 億智慧型手機用戶，是全球增速最快的市場之一。作為全球手機巨頭，蘋果在印度的表現卻差強人意。

市場調研機構 Counterpoint 報告顯示，蘋果在印度高端智慧型手機（價格在 470 美元以上）市場上所占的市佔率已從 2016 年假日季的 59% 下滑到了去年同期的 35%。2017 年蘋果在印度銷量僅有 320 萬台。

為了應對價格戰，蘋果甚至在印度也推行了低價的嘗試，去年 7 月開始下調 iPhone、iPad、Mac 電腦和 Apple Watch 手錶的價格，但收效甚微。Counterpoint 數據顯示，2018 年上半年蘋果的 iPhone 手機在印度銷量不足 100 萬台，在印度的市場市佔率僅為 2%。

雖然印度業務表現平平，但蘋果 CEO 蒂姆 · 庫克 (Tim Cook) 仍然看好印度中產階級的消費能力，不願意放棄這個市場。他在近期舉行的分析師電話會議中表示：「我是印度市場的忠實信徒，我非常看好這個國家及其人民，也相信我們有能力在印度乾的更好。」