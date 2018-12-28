在美股動盪之際 美國政府關門長期持續意味著什麼？

美國政府短期關門對經濟影響不大，但在股市波動加劇的情況下，政府長期因邊境牆預算而被迫關門，將使已經晦暗不明的經濟前景繼續惡化。

美國聯邦政府局部關門已經進入第六天，川普總統和國會之間的僵局仍然沒有化解的跡象，導致 80 萬美國政府雇員被解僱或者無薪工作。

短期影響很小 政府長期不開張將加劇投資者信心動搖

初始的經濟影響可能微乎其微，因為政府關門的時間和周末以及兩個聯邦假日重疊，而且只有約四分之一的聯邦機構受影響。一旦政府重新開張，暫停支付的薪水通常也會得到補償。

更大的風險是，白宮和國會長期陷入僵局，導致曠日持久的政府關門，平添一項不確定性，進一步動搖投資者信心。現在投資者和企業已經是驚弓之鳥，全球貿易摩擦、聯準會升息、股市波動加劇以及全球經濟增長放緩等因素都在動搖他們的信心。

華爾街日報援引牛津經濟研究院分析師稱，「如果企業開始對政府失去信心，將令人擔憂。它們將停止招聘和投資，股市的波動將傳導給實體經濟。」

目前，美國現在消費和就業形勢依舊良好。該報導援引周四公布的最新數據顯示，就業市場短期內仍可能保持穩定；上周，新領取失業救濟金的人數出現下降。

受益於川普減稅與壓低油價等措施，美國民眾的消費力也水漲船高。美國聖誕節前（11 月 1 日至 12 月 24 日）除汽車之外的消費，年增率增長了 5.1%（其中，網購消費增長 19.1%），是六年來最強的聖誕節前消費增長。

不過，最近美國股市波動加劇，也製造了一些擔憂：美國 12 月消費者信心指數連續第二個月下降。同時，標普估計此次聯邦政府關門每個完整的工作周將減少 12 億美元的 GDP，當然這和 20 兆的總量相比非常渺小。

這一次關門還能有驚無險嗎？

今年已經出現了三次聯邦政府關門的情況，但前兩次經濟影響較小，原因一方面是持續時間較短，均不足 4 天。政府重新開張後，經濟增速加快，失業率降至歷史新低，部分原因在於減稅增支。

2013 年 10 月，歐巴馬任內美國政府關門持續了兩周多，但是當年第四季經濟增長仍然是兩年來最強。1995 年也是類似，不過兩次關門時間均不到一周。

問題是，這一次還能有驚無險嗎？

許多經濟學家已經預測，由於減稅和增支的效應日趨減弱，2019 年美國經濟雖然仍將保持穩健，但增速將放緩歸於常態。

而且，政府關門持續到 2019 年情況將變得難以解決。白宮和民主黨之間的強硬對峙，還將影響到不久之後的提高美國聯邦債務上限。川普為了避免未來兩年「跛腳」，民主黨攜眾議院選舉勝選的民意支持，雙方的對峙近乎是一場決戰，目前雙方都絲毫沒有讓步的跡象。

1 月 3 日，新一屆美國國會就職之後，民主黨和共和黨分別控制眾議院和參議院的情況下，美國經濟的風險將會上升。