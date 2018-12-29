〈鉅亨看世界〉更上層樓的紐約薪資

自 2010 年起追蹤最低工資數據的經濟政策研究所 Economic Policy Institute (EPI) 的數據顯示，美國員工將在 2019 年的第一天看到更高的最低基本工資。

EPI 高級經濟分析師 David Cooper 提道，「自從我們提高聯邦最低工資標準以來已經很長時間了，如果國會不這樣做，州立立法者就會被迫這樣做，甚至是在地的立法者」。

EPI 為一個較左派的研究小組。「最低工資是一種簡單、直接的方式來，改善人們的薪資」。

美聯邦最低時薪 / 圖：cbs

自上次美國調整聯邦最低薪資已有大約 10 年之久，當時的最低薪資為每小時 7.25 美元。而至今，已有 29 州將最低薪資提升至聯邦標準之上。

雖然美國最低薪資與眾多國家比算高，但其生活費及稅率不低，而成本成長的速度往往高於調薪幅度。

美國州立最低時薪 / 圖：cbs

從 12 月 31 日開始，擁有超過 10 名員工的紐約市企業將調薪至最低每小時 15 美元，而更小的企業還有 1 年的緩衝期。紐約州整體最低薪資將於 2 年後提升至每小時 12.50 美元。

據審計長 Scott Stringer 的一項分析預計，紐約市將最低工資提高到 15 美元可能會使年薪資增加 100 億美元，並使近 150 萬人受益。

該報告還預測，15 美元的也將為納稅人每年節省 2 億至 5 億美元的食物券和醫療補助支出。