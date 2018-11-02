〈分析〉10月非農前瞻：時薪年增有望破3% 創2009年來首見

台北時間 2 日晚上 8 點 30 分，美國將公布 10 月非農就業報告，上個月受到颶風影響，非農就業人口有所下滑，但預期 10 月將回升。而在就業市場緊繃的情況下，市場將把關注焦點放在平均時薪年增率之成長。

以下是華爾街分析師預期中值：

美國 10 月新增非農就業人口：預期值 20 萬人，前值 13.4 萬人。

失業率：預期值 3.7%，前值 3.7%，FOMC 將 2018 年底的失業率目標定在 3.7%。。

平均時薪年增：預期值 3.1%，前值 2.8%

平均時薪月增：預期值 0.2%，前值 0.3%

平均每週工時：預期值 34.5 小時，前 34.5 小時

U6 失業率：前值為 7.5%

勞動參與率：前值為 62.7%

非農就業人口

10 月的新增非農就業人口受到兩大颶風影響，9 月上旬颶風「佛羅倫斯」侵襲美國東岸，北卡羅萊納州、南卡羅萊納州和維吉尼亞州大受影響，並影響 9 月非農就業人口，預期因家園重建和清理活動，非農就業人口將增加。

然而，這當中存在著不確定性，颶風「麥可」在 10 月上旬襲擊佛羅里達州和喬治亞州，將對就業造成不利影響。因此分析師對於 10 月新增非農就業人口的預測範圍很廣，各家經濟學家的預測從 10.5 萬到 25.3 萬皆有，高盛預估的非農就業增長為 21 萬人。

工資增長

雖然工資一直在上漲，ING 認為本月的增幅將會較大，其預測值為年增 3.2%，月增 0.3%。此外，全美獨立工商業者聯合會 (NFIB) 調查顯示，預期將調升薪水的小型企業比例達歷史新高，而在就業市場緊張的情況下，這樣的結果不讓人感到意外。

企業有職缺的比例 (橘線) 未來三個月有聘用計畫的 (灰線)



高盛對於工資增長看法略顯不那麼樂觀，該投行預估平均時薪年增為 3.0%，月增為 0.1%。此外，如下圖所示，颶風佛羅倫斯使卡羅來納州的平均時薪攀升，而這些效應可能會在 10 月退卻，影響幅度可能達 0.1%。

颶風佛羅倫斯使在上個月推升卡羅來納州的平均薪水

ADP 就業人數

美國 10 月 ADP 就業人數增長 22.7 萬人，大幅好於預期的 18.7 萬人。依照行業來看，10 月就業動力主要來自於服務業，該行業增加了 18.9 萬個職位。而大企業的就業增長人次為 10.2 萬人，中型企業和小型企業分別增加 9.6 萬人和 2.9 萬人，顯示大企業徵人較容易。

貿易戰影響

瑞銀表示，將持續關注報告中製造業就業情況，以評估貿易戰對美國製造商聘用的影響程度。瑞銀在報告中指出，「我們預期製造業和建築業的就業將會較弱，而工廠就業人數一直在放緩，並預期在 10 月會有更大程度的減緩」，因美國總統川普在 9 月 17 日宣布對中國 2000 億美元商品課徵 10% 關稅。