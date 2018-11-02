大超預期！美國10月非農就業人口增加25萬人 時薪增速年增率漲3.1%

受基數效應和 Florence、Michael 兩大颶風影響，10 月非農數據維持「小非農」ADP 的強勢，就業人口增加 25 萬人，大超預期 20 萬人，更在 9 月修正後的前值 11.8 萬人基礎上環比飆升 111.86%。

目前，黃金小幅回落，美元兌日元短線快速走高。

台北時間周五晚，美國公布 10 月非農數據，具體細項如下：

美國 10 月非農就業人口增加 25 萬人，預期 20 萬人，前值 13.4 萬人修正為 11.8 萬人。

美國 10 月私營部門就業人口變動 24.6 萬人，預期 19.5 萬人，前值 12.1 萬人。

美國 10 月製造業就業人口變動 3.2 萬人，預期 1.6 萬人，前值 1.8 萬人。

美國 10 月失業率 3.7%，預期 3.7%，前值 3.7%。

美國 10 月勞動力參與率 62.9%，預期 62.7%，前值 62.7%。

美國 10 月平均每小時工資環比 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%。

美國 10 月平均每小時工資年增率 3.1%，預期 3.1%，前值 2.8%。

美國 10 月平均每周工時 34.5 小時，預期 34.5 小時，前值 34.5 小時。

最大亮點！薪酬增速創 9 年高點

10 月非農數據中最大的亮點為薪資增速。時薪年增率增幅 3.1% 意味著，這個指標出現大幅突破，創下了 2009 年 4 月來的 9.5 年高點。

儘管分析師認為 10 月這個漲幅主要受基數效應影響，聯準會依然會高度緊張這個數據是否再次指向經濟過熱。這意味著，2019 年升息次數增加的機率大漲。

失業率與預期和前值持平

10 月，失業人口僅小幅從 596.4 萬人增加到 607.5 萬人，而就業人口大幅增長 60 萬人至 1.57 億。失業率依然為 3.7%，正如聯準會公開市場委員會預期的，失業率到 2018 年底都將保持 3.7%。