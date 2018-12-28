不顧各方反對 Fed仍走升息之路 背後的三大理由

本月初，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 一致投票決議調高短期利率一碼，為今年第四次升息。FOMC 委員並表示 2019 年將再升息二次。此一宣布，隨即引來各方反對。

批評者指出，本季經濟成長減緩，Fed 偏好的通貨膨脹指標跌落至 2% 目標之下。既然 Fed 說過，利率政策將依據數據而定，為何還要持續升息？

FOMC 在發布的會後聲明中，並未對持續升息的政策，做出明確解釋。華爾街分析師則認為 Fed 升息的背後，可能有三大理由。

第一，目前的實質利率明顯偏低。根據消費者物價指數 (CPI) 衡量的最新通貨膨脹年率為 2.2%。若將該通貨膨脹率由 2% 的名目聯邦基金利率扣除，則實質利率小幅為負，近來升息後，實質利率則接近零利率。

在經濟不佳時，實質利率為零，或許無可厚非。但今年 GDP 成長逾 3%，失業率僅 3.7%，極度偏低，則實質利率為零，便有所不宜。

第二，FOMC 需要較高的利率水平，在下次經濟下滑時，才有降息空間，以刺激經濟。自 2009 年 6 月以來，美國經濟擴張已持續了 114 個月。目前已出現警告訊號 -- 包括股市下跌，房屋市場疲軟，歐洲國家經濟下滑，及美國出口不佳 -- 顯示下一波的經濟衰退可能於未來二年內開始。

第三，FOMC 可能有意升息，讓實質利率重返中性水平，即不會增加，也不會壓低整體需求的利率水平。有經濟學家說，近幾年，中性利率已大幅下降。其實，中性利率與一般通貨膨脹率算法不同。中性利率必須使用複雜的經濟模式，加以估算。Fed 主席鮑爾與其他委員都曾強調，很難了解中性利率的真正水平。