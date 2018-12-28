2019年最受市場關注日程表：歷數聯準會緊縮最可能「暴雷」日

本月 19 日，聯準會主席鮑威爾明確表示不會改變當前縮減資產負債表規模（縮表）的步調，否認縮表明顯干擾市場。後美股迅速轉跌，當天道指振幅接近 900 點，收盤跌入熊市，和標普雙雙收創新低，2 年和 10 年期美債殖利率分別創四個月和七個月新低，5 年與 1、2、3 年期美債殖利率曲線全部倒掛。

在交易者不得不接受聯準會「量化緊縮」（OT）意味著流動性崩塌、金融環境收緊、資產價格下跌之際，也許他們更需要了解，未來一年，哪些日子是聯儲縮表可能給市場帶來「雷區」。因為如果將縮表視為市場下行的一大推手，那麼就會希望避免在那些日子裡買入股票。

野村證券董事總經理、固定收益美國利率策略的主管 George Concalves 的以下圖表正好展示了截至明年年末的聯準會 OT 日程。圖中紅框框出的日期是聯儲縮減美國公債和住房抵押貸款證券（MBS）規模較高的日子。華爾街見聞注意到，距今最近的一天是明年 1 月的第一個交易日——1 月 2 日，當天有 182 億美元美國公債將到期。1 月的第一周和第三周各有一天大規模的美債和 MBS 到期，明年 5 月這種日子出現得最為頻密，紅框的日子有三天。



事實上，本月 19 日聯準會公布的利率預期顯示，多數聯儲官員認為 2019 年升息應合計升息兩次，低於此前他們預計的三次。按理說，這是一次鴿派但不悲觀的政策決議。但一些評論人士指出，市場反應顯示，聯儲還不夠鴿派。

真正引發股市和債市異動的原因，可能無關「鴿鷹」，而是鮑威爾透露出「深深的不確定性」。

鮑威爾透露了深深的不確定性：他承認，2.5% 的現有政策區間上限已經觸及中性利率的預期區間下限，但也強調沒有人知道具體的中性利率應該在哪裡；他一再強調「政策並非出於預設模式，要聽數據對我們說什麼」，但也表明對升息的路徑和目的地更加不確定，因此「明年八次 FOMC 都有可能採取行動」。

「此次聯準會無論鴿派還是鷹派，對於美國股市都難言利多。鴿派的結果已經顯而易見，而如果聯準會鷹派結果大機率更糟——在經濟下行周期的緊縮貨幣政策，對股市無疑更加致命。」

而如果鮑威爾不為市場所動，堅持明年按計劃縮表，如金融部落格 Zerohedge 下圖所示，從今年 10 月到明年 12 月，聯準會贖回 / 縮減的美國公債和 MBS 規模將合計達到 362 億美元。

野村證券跨資產策略師 Charlie McElligott 則是預計，2019 年 1 月應該會看到和今年 10 月類似的金融環境收緊，因為聯準會在繼續縮表。

以下美銀美林圖表展示了，2008 年以來聯準會、歐洲央行、日本央行和英國央行的合計資產負債表規模年增率增長變化。美銀美林預計，明年第一季四大央行資產負債表總規模將年增率負增長。