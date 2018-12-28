美股尾盤現「聖誕奇蹟」：股指集體轉漲 道指漲260點 VIX跌破30

美股尾盤大反彈，道指全天振幅超 800 點。道指漲 260 點，完全抹去日內 611 點的跌幅；標普 500 指數漲 0.9%，此前跌 2.8%；納指漲 0.4%，此前跌逾 3%。恐慌指數 VIX 從漲 10% 轉跌並跌破 30。美元兌日元跌幅收窄至 0.25%，重回 111 關口。WTI 收跌 3.5%，盤後跌幅收窄至 1.3%，重回 45 美元。10 年美債殖利率從跌 6 個基點改為接近平盤，重回 2.79%。

隔夜要聞

美國聯邦政府部分停擺進入第六天，華盛頓正式恢復談判。美國商務部在政府關門期間不會公布經濟數據，本應於周四（12 月 27 日）出爐的美國 11 月新屋銷售推遲發布。美國商務部經濟分析局和統計局公布的重要指標還包括：GDP、通膨、個人收入與支出、貿易收支。

中國商務部確認明年 1 月除了繼續保持密集的電話磋商以外，中美雙方確實已經做了面對面磋商的具體安排。報導稱，川普考慮禁止美國公司使用中興和華為，中國商務部回應：不了解情況。

據《華爾街日報》援引消息人士，聯準會主席鮑威爾對與美國總統川普會面持開放態度。上周末同一家媒體消息稱，川普顧問近日要求，未來幾周和鮑威爾會面。路透社上周六報導，川普私下討論了解僱鮑威爾的可能性，隨後美國財長姆努欽和川普經濟顧問等都闢謠。

數據方面，美國 12 月 22 日當周首次申請失業救濟人數 21.6 萬人，持平預期 ，前值 由 21.4 萬人上修為 21.7 萬人。美國 12 月 15 日當周續請失業救濟人數 170.1 萬人，預期 167.5 萬人，前值 168.8 萬人修正為 170.5 萬人。美國 12 月諮商會消費者信心指數 128.1，為今年 7 月以來的五個月新低，預期 133.7，前值 135.7 修正為 136.4。

企業消息層面，路透社報導稱，蘋果最快將自 2019 年起，通過鴻海集團位於印度的事業組裝高階 iPhone，鴻海將投資 250 億盧比（約合 3.56 億美元）擴建工廠，並將創造 2.5 萬個就業崗位。21 世紀經濟報導記者通過全國企業信用資訊系統查詢得知，特斯拉已經於 2018 年 12 月 19 日在上海自貿區註冊「特斯拉融資租賃（中國）有限公司」，註冊資本 3000 萬美元，法定代表人、董事長為朱曉彤。

股市

在集體經歷了 2009 年 3 月以來最大單日百分比漲幅後，美股周四跳空低開，道指跌超 330 點，納指跌超 100 點。開盤 50 分鐘內，道指跌 500 點，抹去昨日千點漲幅的一半；三大指數均跌超 2%，昨日領漲的科技與消費類股跌幅居前，卡特彼勒和波音等全球貿易風向標齊跌。

美東下午 1 點 50 分起，美股跌幅重新擴大。道指最深跌 611 點，跌超 2.6%；標普 500 指數跌 70 點或 2.8%，再度跌破 2400 點關口；納指跌 210 點或 3.3%。國際油價跌超 3%，美元兌非美貨幣普遍下跌，期金重回 1280 美元高位，美債殖利率集體下跌。

不過離收盤還剩 50 分鐘，美股跌幅迅速收窄，道指率先轉漲。離收盤還有 15 分鐘，三大指數集體上漲。截至收盤，標普 500 指數收漲 21.13 點，漲幅 0.86%，報 2488.83 點，獲得 2010 年以來最大盤中反轉。道瓊斯工業平均指數收漲 260.37 點，漲幅 1.14%，報 23138.83 點。那斯達克綜合指數收漲 25.14 點，漲幅 0.38%，報 6579.49 點。

「恐慌指數」VIX 盤初漲 10%，突破 33；美股收盤時轉跌，跌破 30。

標普能源板塊一度以 2.5% 的幅度領跌大盤，收盤轉漲 0.6%。在美上市中石化跌 5.7%、中石油跌超 1%，馬拉松石油一度跌超 4%，收漲 0.8%。

科技股與晶片股也大多實現反轉。FAANG 五大科技股中，奈飛、谷歌母公司 Alphabet 和 Facebook 收漲 0.25%-0.75%，亞馬遜和蘋果跌超 0.6%。盤中，亞馬遜一度跌超 5%，蘋果一度跌超 4% 並領跌道指。特斯拉一度跌 7.2%，收跌 3%；

費城半導體指數一度跌 2.5%，收漲 0.7%。美光科技漲超 3%，應用材料漲近 3%，恩智浦、博通均漲超 1%，英特爾漲 0.3%。AMD 一度跌近 8%，收跌 2.3%；英偉達一度跌 5.6%，收跌 1.5%，此前 RBC 下調英偉達目標價，且下調英偉達和 AMD 的營收預期。

熱門中概股漲跌各異。蘑菇街收漲 29.48%，創 IPO 以來的新高；騰訊音樂收漲 8.25%；京東收漲 2.84%，據此前報導，該公司計劃將主要部門京東商城分成三個業務部門。拼多多、嗶哩嗶哩、攜程、網易蔚來汽車均漲超 1%；優信收跌 20.70%，微博跌超 2%。中概教育類股漲跌各異，51Talk 漲超 22%，四季教育跌超 11%。

標普 11 大板塊連續第二日全部上漲，材料與工業板塊領漲，可選消費品與房地產板塊漲幅最小。午盤時，道指 30 隻成分股一度悉數下跌，標普 11 大板塊也全部下跌。

截至周四收盤，12 月至今的 17 個交易日裡，道指有 7 天上漲。從上周三至本周一，道指跌逾 1800 點；周三和周四，道指共漲近 1350 點，將累跌幅度收窄至不足 500 點。周三道指收漲 1086 點，是史上首次收漲逾千點、是史上最大單日點數漲幅，也是史上最佳聖誕節次日表現。

富時泛歐績優 300 指數收跌 1.83%，報 1299.36 點。歐洲 STOXX 600 指數收跌 1.70%，報 329.54 點，創 2016 年 11 月以來最低。歐元區 STOXX 50 指數收跌 1.22%，報 2937.36 點，進入技術性熊市。歐洲 Stoxx 波動性指數觸及 2 月 14 日以來最高，日內漲 5 點至 25.5。

德國 DAX 30 指數收跌 2.37%，報 10381.51 點。法國 CAC 40 指數收跌 0.60%，報 4598.61 點。英國富時 100 指數收跌 1.50%，報 6585.91 點，創 2016 年 7 月以來最低。義大利富時 MIB 指數收跌 1.81%，報 18064.62 點。西班牙 IBEX 35 指數收跌 1.38%，報 8363.90 點。

彭博社分析稱，歐元區市值最大 50 家企業組成的 STOXX 50 指數跌入熊市，證明歐股年底反彈的願望落空了，這一大盤藍籌指數將創 2011 年以來最差年度表現。德國 DAX 和義大利 MIB 等主要國家股指今年已經進入熊市，成員更多的泛歐 Stoxx 600 指數距離熊市還差 2.2 個百分點。

引發美股 10 月深跌盤整的相同問題一直未得到解決，包括聯準會持續收緊政策、全球貿易摩擦、對經濟放緩的擔憂等，現在還要加上美國政府關門、白宮內閣高官不斷出局等政治不確定性。Aberdeen Standard Investments 的高級投資經理 James Athey 認為，鑒於投資者情緒不穩定，波動性將在股市長期停留，同時市場已被超賣、流動性稀薄。

商品

在周三漲超 8%、創兩年最大單日漲幅之後，周四油價再度回落並集體跌 3%，重回 18 個月低位。

美油 WTI 最深跌 1.84 美元或 4%，最低觸及 44.38 美元 / 桶，日內跌破 46 和 45 美元兩道關口。最終，WTI 2 月原油期貨收跌 1.61 美元，跌幅 3.48%，報 44.61 美元 / 桶；盤後重回 45 美元上方。

國際布蘭特油價跌超 2 美元或逾 4%，最低觸及 52.52 美元 / 桶，日內連破 55-53 美元三道關口。最終，布蘭特 2 月原油期貨收跌 2.31 美元，跌幅 4.24%，報 52.16 美元 / 桶；盤後重回 53 美元上方。

油價均從 10 月所創四年新高回落至少 30%，年內布蘭特累跌 30%、WTI 累跌 25%，對超供和全球經濟動能放緩導致需求不振的擔憂重返市場。值得注意的是，周三亞盤期間，布油於 2017 年 7 月以來首次跌破 50 美元大關，分析認為，節日期間過低的流動性是油價本周大幅波動主因。

上期所原油期貨主力合約 SC1903 夜盤收漲 0.72%，報 375.50 元人民幣；12 月 25 日收跌逾 3.6%，以 357.30 元創上期所原油期貨首個交易日（3 月 26 日）以來的主力合約夜盤收盤最低位，10 月 9 日，則以 597.00 元創主力合約夜盤收盤紀錄最高位。

避險情緒升溫，COMEX 2 月黃金期貨收漲 0.6%，報 1281.10 美元 / 盎司，重回 1280 美元整數位。現貨黃金漲 0.9%，接近 1279 美元 / 盎司，基本刷新 6 月 19 日以來的半年新高。路透社援引分析師稱，股市反彈不持久、看跌情緒占據主導地位，都對金價有利。

倫銅探底回升，但需求面顧慮限制銅價表現。LME 期銅收漲 0.5%，是一周以來首次上漲，報 5986.50 美元 / 噸。LME 期鋅收漲 0.9%，報 2495 美元 / 噸。LME 期鉛收漲 2.2%，報 2029 美元 / 噸。LME 期鋁收跌 2.2%，報 1851.50 美元 / 噸，創 2017 年 3 月 9 日以來收盤新低。LME 期鎳收跌 1.1%，報 10770 美元 / 噸。LME 期鉛收跌 0.4%，報 19300 美元 / 噸。

匯市

市場避險需求抬升，美元兌非美貨幣普遍走軟。

美元指數跌 0.6%，最低觸及 96.41，接近一個月低位，周三曾重回 97 關口上方。歐元兌美元漲近 100 點，漲超 0.8%，刷新 12 月 21 日以來最高至 1.1450，周四盤初曾不足 1.14 關口。

美元兌日元變化較大。盤初跌逾 0.6%，刷新日低至 110.42，美股尾盤跌幅收窄至 0.25%，重回 111 關口。不過，美元兌瑞郎跌逾 100 點，跌約 1%，刷新日低至 0.9852。此前油價走低，美元兌加元漲 90 點，漲超 0.6%，刷新 19 個月高位至 1.3660 上方。

在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間 23:30 收報 6.8675 元，較周三夜盤收盤漲 173 點；全天成交量 366.36 億美元，較周三增加 31.57 億美元。

債市

繼周三大漲之後，美債殖利率再度集體走低。10 年期基準美國公債殖利率盤初跌 6 個基點，從 2.80% 跌至 2.733%，重回今年 4 月以來最低；但美股尾盤跌幅收窄至不足 1 個基點，重回 2.79%。30 年期殖利率站穩 3.00% 整數位上方。

周四（12 月 27 日）歐市尾盤，德國 10 年期基準公債殖利率下跌 1.9 個基點，結束之前連跌五天的趨勢，報 0.231%；12 月 20 日曾至 0.204%，上次跌破 0.2% 整數位心理關口是 5 月 29 日。10 年期英債殖利率漲 4.6 個基點報 1.309%，10 年期意債殖利率跌 8.3 個基點報 2.748%。