經濟有兩大風險 德國產業界：英國脫歐和川普

調查顯示，德國產業界認為，經濟前景正面臨兩大風險，一是英國脫歐，另一是美國總統川普，所引發的貿易爭端。

IHS Markit 數據顯示，歐元區 12 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值，數值為 51.3，創 4 年新低，經濟成長有趨緩跡象。

值得注意的是，德國 12 月綜合 PMI 初值為 52.2，創 48 個月以來新低，經濟陷入衰退的風險，明顯增加。

不過，根據路透社調查，德國工商團體負責人多認為，經濟並未陷入衰退，2019 年經濟成長率，估達 1.5%。

工商團體也表示，希望政府採取更多措施，協助公司經營，例如降低稅負，或增加對基礎建設的投資。

德國工業聯合會 (BDI) 主席 Dieter Kempf 指出，短期內，經濟面臨的最大風險，是英國脫歐。

Kempf 示警，若英國如期於 3 月脫歐，卻未與歐盟就未來雙方關係達成協議，將對貿易、企業營運，帶來極大不確定性，「英國經濟恐面臨衰退，並間接影響德國。」

德國外貿協會 (BGA) 主席 Holger Bingmann 說，美國引發的國際貿易爭端，可能會對經濟成長造成傷害。

德國工商總會總裁 Eric Schweitzer 稱，德國企業依舊擔心，美國將對歐洲汽車徵收高額關稅，「汽車關稅的威脅並未消失」。