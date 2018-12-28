逃離市場！投資者瘋狂贖回560億美元 創2008年以來最大單周流出紀錄

過去幾周美股大跌時，投資者們也瘋狂贖回共同基金，就像 2008 年金融危機爆發時的景象一樣。

彭博社援引投資公司協會（Investment Company Institute）周三公布的數據稱，截至 12 月 19 日當周，共同基金的贖回額達到驚人的 562 億美元，這也是自金融危機爆發後，2008 年 10 月 15 日以來的最大一次一周流出額。

而在過去幾周，共同基金的贖回數額逐漸增大，從 11 月 20 日的 170 億美元逐步擴大至 12 月 19 日當周的 560 億美元，情況似乎在變得愈加更糟。

由於擔心全球經濟放緩、美國政府關門以及川普對聯準會主席鮑威爾的批評，因此共同基金的資金遭遇了類似金融恐慌時的贖回景象。截至 12 月 19 日的一周，標準普爾 500 指數下跌 5.4％。

過去幾周，美股連續出現大跌。美國財長姆努欽曾親自出馬安撫市場，但他的努力引發了市場新的擔憂。

上周末，姆努欽曾在社交媒體表示，自己通過電話詢問美國六大銀行的流動性問題。而市場原本並未開始擔心這一問題，他的致電反而引起了市場的憂慮。市場還開始擔心是否有更大的、沒有被察覺到的系統性問題。

就在聖誕節前的平安夜，美股齊聲大跌。道指收跌逾 650 點，大跌 2.91%，創史上最差聖誕節前一交易日表現。上周五已經跌入熊市的納指收跌逾 2.21% 至 6192.92 點。標普 500 指數也大跌 2.71% 至 2351.10 點，刷新 2017 年 4 月底以來最低。

但在聖誕期間消費額超預期以及可選消費品、能源與科技板塊的助力下，美股在聖誕節後的一個交易日實現九年半最大反彈，道指收漲逾千點，獲得有史以來最好的聖誕節次日表現；三大指數齊創 2009 年 3 月美股本輪最長牛市開啟以來的最大單日漲幅。

值得一提的是，雖然投資者瘋在過去幾周狂贖回共同基金，但交易所交易基金（ETF）的投資額也增加了 252 億美元。另外，一些來自上市公司內部的樂觀主義者，在過去兩個月內也加大了購買力度。

彭博社援引 ICI 首席經濟學家 Sean Collins 的評論稱，資金流入 ETF，這強化了一些投資者將波動期視為買入機會的觀點。