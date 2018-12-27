油價劇升9%收復聖誕節失土 但2018年暴跌原因仍存

油價週三 (26 日) 大幅上漲，但在 2018 年底推動油價大幅走低的力量並沒有消失，市場人士分析，油價短暫的漲幅並不能代表下跌趨勢已經扭轉，油價的未來仍端看全球經濟增長的需求力道。

紐約輕原油 (WTI) 週三 (26 日) 暴漲 8.7%，創下 2016 年 11 月以來的最佳單日表現，但是此前週一 (24 日) 時 WTI 曾暴跌近 7%。

國際油價自 10 月觸及每桶近 75 美元的 4 年高位以來，油價仍下跌超過 38%。全球指標布蘭特原油現在接近 2017 年 8 月以來的最低水平。

石油是未來成長的重要領先指標，而油價的大幅下跌，主要是反映了市場對全球經濟疲軟，以及美國原油產量激增和股價下跌的擔憂，OPEC 及其盟國的減產計劃根本未能扭轉這一趨勢。

全球經濟放緩

國際貨幣基金 (IMF) 經濟學家預計，2019 年全球經濟成長將從 2018 年的 2.9% 降至 2.5%，經濟活動增幅放緩，這意味著對實體經濟對能源產品的需求也將減少。

國際能源署 (IEA) 已經警告歐洲和發達的亞洲國家需求「相對較弱」，IEA 並點名印度、巴西和阿根廷需求「放緩」，部分原因是貨幣疲軟。

OPEC 已於本月警告，明年對石油的需求量將比 2018 年減少約 100 萬桶。

能源諮詢公司 Qamar Energy CEO Robin Mills 表示，「需求方面的主導因素將是經濟前景。」「低油價可能會提供一些支撐，但整體而言，全球經濟明顯可能放緩。」

OPEC 和俄羅斯

OPEC 及其盟國在 12 月稍早時同意全球每天減產 120 萬桶石油，OPEC 成員國承諾從 1 月開始將其產量減少 80 萬桶，為期 6 個月，而俄羅斯和其他合作夥伴承諾每天額外減產 40 萬桶石油。

在協議達成後，油價一度上漲，但效果在幾天內就完全消失。

油價將能反映協議在 6 月到期時會發生什麼，投資平台 AJ Bell 的 Russ Mold 表示，「如果它仍低於每桶 60 美元，那麼 OPEC 會希望延長協議，」「如果它回升至每桶 80 美元，那麼它可能會再次增加產量。」

伊朗豁免

11 月，美國給予 8 個國家臨時制裁豁免權，允許他們從伊朗購買原油而不必擔心受到懲罰，此舉令投資人感到驚訝。

豁免將於 5 月到期，目前尚不清楚豁免權是否會被延長。

IHS Markit 石油市場執行董事 Spencer Welch 說，接下來會發生的事情「非常難以預測，因為美國對伊朗的政策完全逆轉。」

Spencer Welch 表示：「美國不希望汽油價格走高，因此美國的政策可能會受到市場的影響，而市場也將受到 OPEC 減產效率的影響。」

美國石油榮景

美國 9 月成為全球最大原油生產國，自 1973 年以來首度超過俄羅斯和沙烏地阿拉伯。這也展示了美國頁岩油榮景如何重塑全球能源格局。在過去 10 年中，美國的石油產量增加了一倍多。

美國頁岩油甚至開始挑戰 OPEC 影響價格的能力。

FXTM 貨幣戰略和市場研究全球負責人 Jameel Ahmad 表示，「動能變化背後的驅力之一是 OPEC 失去了對石油產業的影響力，而這是源自非組織產油能力的壯大。」

他說：「這幾年在能源業這個領域，沒有比美國更具代表性的國家了。」