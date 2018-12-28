能源盤後─低交易量 高波動性 2年單日最高漲幅後油價小跌

由於節日季節交易量減少，油價週四 (27 日) 下跌。分析師表示，低流動性低導致本週交易波動特別大，週三 (26 日) 價格來到 2 年最大單日漲幅後，週四又再次下跌。

布蘭特原油期貨收低 0.99 美元，或 1.81% 至每桶 53.77 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.59 美元，或 1.28% 至每桶 45.63 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.82% 至每加侖 1.309 美元。

天然氣收高 0.039 美元，或 1.13% 至每一千立方英尺 3.497 美元。

由於本週的洗盤交易持續，美國股市週四在下跌後最後以上漲收盤。股票週一大幅下挫，然後在聖誕節假期後周三反彈。這種波動加劇了全球石油需求前景的不明朗性。部份交易商認為，當很多市場參與者在度假，而股票市場如此動盪時，仍難以對市場持一致性觀點或原因。

WTI 價格日間趨勢圖 / 圖：cnbc

新聞報導稱，美國貿易代表團將於 1 月前往中國，這引發了人們的樂觀情緒，即在緩解世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢方面將取得一些進展。

分析師表示，貿易糾紛導致對石油需求下滑的擔憂，也預計 2019 年全球經濟將放緩。部份分析師認為，雖然美國的政策和貿易不確定性仍然存在，但也因此很難形成對經濟前景的看法，及石油的供需平衡。

CFRA 的分析師預計，2019 年的石油需求增長預期在 140 萬桶 / 日至 150 萬桶 / 日的範圍內，代表基本上增長率維穩。

OPEC+ 不會成立

石油輸出國組織 OPEC 和俄羅斯主導的非 OPEC 產油國應不太可能建立某種形式的石油市場管理聯合組織。俄羅斯能源部長 Alexander Novak 週四表示，OPEC+ 可能成為美國反壟斷的犧牲品，因此應不會成立。

目前投資人對 OPEC+ 平衡市場的計劃表示懷疑，尤其是在股市下滑引發全球經濟退卻時，可能會進一步減少需求。JBC 能源分析師估計，與 2018 年同期相比，OPEC 在 2019 年上半年仍將多產 76 萬桶 / 日石油。

俄羅斯怪罪美國聯準會 Fed Reserve

俄羅斯石油公司 Rosneft 的負責人 Igor Sechin 說道，全球油價暴跌主要與美聯準會上周公布的新一輪升息有關。他補充說，認為明年油價將達到每桶 50 - 53 美元。