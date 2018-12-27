能源盤後─逢低買入效應？2年來最大單日漲幅 WTI漲約9%至46美元

油價周三 (26 日) 飆升，創下兩年多以來的最大單日漲幅。部分反彈是由於原油基準價格自 2017 年以來的低位大幅下挫，引發了逢低買入效應。

布蘭特原油期貨收高 4.57 美元，或 9.00% 至每桶 55.34 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 4.19 美元，或 9.85% 至每桶 46.72 美元。

美國汽油期貨價格收高 7.64% 至每加侖 1.334 美元。

天然氣收低 0.004 美元，或 0.12% 至每一千立方英尺 3.419 美元。

由於美國政府關閉、美國利率上升、以及美中貿易爭端令投資人感到不安，加劇了對全球經濟增長的擔憂，原油市場近日陷入了低潮。

儘管 12 月初石油輸出國組織與俄羅斯等外部生產商 (OPEC+) 達成協議，減少 120 萬桶 / 日的產量，但石油價格自 10 月初以來下跌了 38%。這似乎代表在這個價格水位上，市場仍真正關注需求，而非供給。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

分析師表示，最近的拋售感覺不那麼理性，反而是種情緒上的整體市場崩潰狀態，使股票市場波動加劇，而宏觀擔憂的增加也打壓了一些資產類別。

俄羅斯石油公司 Rosneft 的負責人 Igor Sechin 也預測，2019 年油價將在 50 美元至 53 美元之間，遠低於今年布蘭特達到的 86 美元 4 年高峰。

同時，分析師也認為，目前過度低供應量也將造成 2019 年油價的問題。

Tudor Pickering Holt & Co 寫道，「OPEC 第一季度的削減應該會推動市場平衡供應不足，如果美國上游業者像投資人所期待的那樣削減資本，那麼隨著美國經濟增長擔憂的消退，商品最終將在新的一年裡開始尋求支持」，表示短期的供給下滑會造成明年上半年的油價攀升。