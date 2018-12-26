高盛眼中的2019全球市場：低流動性、高波動性、更加脆弱

高盛在最近發布的研報中預測，2019 年全球市場上將出現一些並不樂觀的情況：流動性狀況惡化，波動性上升，風險擴大。

10 月開始的美股市場大跌持續到現在，股市上的流動性明顯出現了收縮。巴克萊銀行的數據顯示，標普指數期貨的成交量當前接近十年來的最低點。

同時，12 月「恐慌指數」VIX 卻出現了跳漲，這是自今年 2 月份以來又一次巨大的漲幅。事實上，自 10 份的股市波動開始，VIX 波動性指數就一直保持在高位。

結合此現象，高盛指出了市場當前的處境：

波動性再次上升，並保持較長時間。今年 2 月份美股曾出現一波接連下跌的行情，VIX 指數一夜之間漲幅逾 30%，自 2009 年以來首次突破 50 關口，震驚市場。受經濟下行預期和股價暴跌的影響，這種現象在 12 月再次出現，儘管本次 VIX 漲幅不那麼大，但市場波動性的再次上升可能預示着一段更持久的高波動時期。

逆 VIX 指數最近呈現下降趨勢，目前，該指數的場內交易產品（ETP）僅占全部波動率指數 ETP 的不到四分之一，相比之下，今年 2 月份時該占比達到了 50% 以上。高盛認為，這意味著接下來一段時間重現 2 月份巨大波動的可能性並不大。當然，市場上仍然存在著短期投資流動性不匹配的風險。

波動性的增加仍然是 2018 年市場的關鍵特徵，尤其是對美國市場來說。在經歷了幾個月的平靜之後，美股、義大利公債、原油等多種資產在今年秋季經歷了來勢更猛烈的大幅波動。美股 2018 年的波動性甚至超過了歐洲股市，這是非常少見的。

波動性上升的關鍵驅動因素是流動性惡化。作為衡量市場流動性的指標，市場深度一直在下降。2018 年標普 500 期貨買賣價格所衡量的市場深度達到了 2011 年以來的最低值。市場規律顯示，當深度下降時，波動性往往會隨之上升。

技術因素和市場因素都會帶來價格波動。包括順周期投資、成交量目標和風險評價、槓桿化 ETP、高頻交易等在內的一些主動的投資策略都可能帶來價格的波動。

2019 年關注要點

同時，高盛也在報告中列出了對 2019 年市場的一部分展望。

首先，市場波動性升高是毋庸置疑的，高盛的預測模型顯示，標普 500 指數期貨將在 2019 年實現 13.4% 的波動率，其中流動性指標的波動率將高達 19.1%，專業投資者的動向可能會導致實際的波動情況略高或略低於這一預期。

高盛同時認為，低流動性增加了短期市場出現混亂的風險，但不會影響資產的長期一般價值。因此，高盛衍生品研究團隊將傾向於持有與短期波動性相關的資產，並賣出固定收益證券，以長期目標為導向建倉。

高盛提醒市場，流動性降低可能是一個未被充分認識到的風險，其重要程度類似於前一個周期中的過度加槓桿。再次建議投資者配置更多高質量資產，甚至可以增配現金，為隨後可能到來的波動性更大的環境做出準備。具體到股票市場，選擇資產負債表穩健的公司有助於抵禦周期性風險。

我們認為，中期來看，高於趨勢水平的經濟增長仍然表明風險資產回報率為正，但鑒於尾部風險不斷上升，以及市場對流動性和波動性的擔憂，我們建議通過黃金和日元資產進行對沖，並增持現金。

波動性指數往往與美國長短債利差緊密聯繫，隨著利差繼續出現倒掛，未來波動的可能性也會繼續推高。