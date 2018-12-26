財富縮水逾五千億美元！全球億萬富翁同樣遭遇悲慘2018

後危機時代，量化寬鬆與零利率政策推高資產價格，全球最富有的一群人財富急遽累積，不斷膨脹。但風水輪流轉，有漲就有跌。在經歷了下半年的市場動盪之後，億萬富豪也沒能尋覓到喘息的機會。

截至 12 月 21 日上周五收盤，在彭博億萬富豪指數中榜上有名的 500 人總資產凈值為 4.7 兆美元。然而在年初時，這些富豪的財富總額曾藉由投資者看漲的東風達到創紀錄的 5.6 兆美元。

下半年以來，美股在進入史上最長牛市之後還未及高興就幾度深跌，更是在臨近年末之際創出十年最大單周跌幅。全球最富有的人上半年的收益被這一波拋售潮所抵消，年內迄今共損失 5110 億美元。

其中，上榜的 173 名美國億萬富豪總資產共縮水 5.9%，只剩下 1.9 兆美元。世界首富、亞馬遜創始人貝佐斯也未能逃脫到手之財轉眼溜走的命運。

今年 9 月，貝佐斯身價曾暴增 690 億美元，達到 1680 億美元的歷史新高。但隨著美股科技股潰不成軍，到了上周五，貝佐斯已經損失了 53 億美元，資產凈值僅剩 1150 億美元。

但值得注意的是，今年迄今凈賺 160 億美元身家的貝佐斯已是各大富豪之中最為風光的一個。

在經歷了一系列數據相關的醜聞之後，曾經炙手可熱的社交媒體巨頭 Facebook 創始人扎克伯格則成為了所有富豪中虧得最慘的一個。

自今年 1 月以來，Facebook 風波不斷，股價與企業形象均是連連受挫。因此，扎克伯格身家蒸發了 230 億美元。

再看亞洲，該地區上榜的 128 名富豪今年共計損失 1440 億美元，領頭的三大輸家均來自中國。

其中，萬達集團董事長王健林抹去了 111 億美元身家，阿里巴巴集團創始人馬雲也損失逾百億美元，騰訊 CEO 馬化騰則損失逾 90 億美元。

歐洲富豪幾乎全軍覆沒，損失慘重。歐洲首富、Zara 創始人 Amancio Ortega 身家大跌逾 170 億美元。

汽車零部件製造商 Continental AG 大股東舍弗勒（Schaeffler）家族也是大失血，Georg Schaeffler 一人損失的資產凈值幾乎就與其逾百億美元的身家相等。

中東今年也是「熱鬧非凡」，從去年持續至年初的「反腐風暴」鬧到記者遇害案，疊加油價持續暴跌，沙烏地阿拉伯經濟已經嗅到了一絲嚴冬的氣息。

執掌沙烏地阿拉伯王國控股公司的沙烏地阿拉伯首富、「中東巴菲特」Alwaleed Al Saud 年內已經損失 34 億美元。自 2014 年登頂以來，這位沙烏地阿拉伯王子的身家已經下跌 60%。