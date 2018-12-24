本週操盤筆記 (1224-1228)

1. 美國政府繼續關門：

美國部分政府部門已於週六 (22 日) 零時「關門」，因美國國會參議院仍對「美墨圍牆」的預算草案僵持不下，導致參議院無法於會期內完成通過含美墨圍牆之政府預算案，故美國政府部分部門已因預算用罄而關閉。

本次美國關閉的政府部門有 9 個部門，包括國務院、司法部、內政部、運輸部、農業部、國土安全部等部門，像過去幾年一樣，並不是完全關停美國政府，估計將影響 80 萬名聯邦公務員，其中 42 萬名公務員估計將被迫無償工作，另外亦有 38 萬名公務員將被迫放無薪假。

市場多數經濟學家分析，短期的政府關門估計對美國經濟之影響是微乎其微，也不會導致美國信評下修，但若出現可能性很低的長期政府關門，那麼對美國信評上的影響就將因產業而異，但多數市場經濟學家認為，長期政府關門的可能性很低。

2. 歐洲央行 (ECB) 年內最後一場經濟會報：

歐洲央行已在 12 月會議宣布，將於 2018 年底結束 QE，但仍將續作「本金再投資」至首次升息，同時歐洲央行並表示，至少在 2019 年八月底之前，不會考慮結束負利率政策。

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 在 12 月會議上指出，歐元區經濟成長確實仍有下行風險，因貿易戰、新興市場、金融市場動盪等，均對歐元區的經濟前景構成負面壓力。

本週四 (27 日) 歐洲央行將公布年內最後一場經濟會報，歐洲央行將於該會報上，針對 2019 年通膨率、經濟增長率、貿易進出口等經濟數據作出預測。

3. 中國 11 月工業企業利潤增速：

本週四 (27 日) 中國將公布 11 月規模以上工業企業利潤年增率、市場經濟學家估計，在當前中國經濟放緩的狀態下，中國 11 月規模以上工業企業利潤之表現，恐怕是無法樂觀看待。

受到美中貿易戰的打擊，10 月中國規模以上工業企業利潤年增率為 3.6%，增速比 9 月份放緩 0.5 個百分點，寫下 7 個月以來新低，多數市場經濟學家預期，11 月數據將繼續有下行壓力。

4. 第十三屆中國全國人大第七次會議：

本週北京將召開第十三屆中國全國人大第七次會議，按照會議預定議程，本次會議人大將討論農村土地承包法法案、耕地占用稅法草案、車輛購置稅法草案等，其中更重要的，人大還將討論有關個人所得稅專項附加稅之報告。

除了上述幾項議程以外，人大更重要的是還將審議外商投資法案，市場預期，人大將加速外商投資立法之進程，加速對外開放的立法基礎。