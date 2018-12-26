美光中科後段廠擴大徵才 明年擬再徵千人 大學畢業起薪4.6萬

記憶體大廠美光 (Micron)(MU-US) 將在台擴大徵才，已在徵才網站上開設校園徵才專區，徵求各類工程師人才，開出應屆大學畢業月薪 4.6 萬起，碩士畢業月薪 5 萬起的薪資條件，預計明年底前，台中後段封測廠將再招募 1000 人，使整體人力可提升至 2000 人。

美光目前在全球共有 2 萬名員工，台灣有超過 7000 名，公司 10 月下旬在台中啟用後段封測廠，目前台中封測廠已有超過 1000 名員工，預計明年底前，還要再徵才 1000 人，目標為將後段封測廠人力提升至 2000 人。

根據 104 徵才網站上的資料顯示，美光已開設明年校園徵才專區，職缺包括各類工程師與供應鏈管理等，徵才需求相當廣泛。

在薪資與獎金制度方面，美光提供固定薪資 12 個月、2 個月年終獎金，工程師若應屆大學畢業月薪 4.6 萬起，碩士畢業月薪 5 萬起，具備半導體經驗者則薪優另議，還有包括績效獎金、即時獎勵與久任獎勵等。

美光目前在桃園與台中分別擁有 12 吋晶圓廠，今年 10 月在中科的後段封測廠啟用，透過該基地與美光台中晶圓廠相鄰的優勢，使晶圓製造與後段封測集中於一處，除有利業務拓展外，也同時強化在台佈局，為美光在台打造一條龍 DRAM 製造中心跨出關鍵一步。

目前美光桃園廠與台中廠均採用 1X 奈米製程，桃園廠預計明年量產 1Y 奈米製程，台中廠則將於明年導入 1Z 奈米製程，預計 2020 年量產，未來產品測試都會在後段封測廠進行。由於過去美光生產的行動型 DRAM，均委由力成 (6239-TW)、華東 (8110-TW) 等廠做封裝，美光後段封測廠步入軌道後，可能壓縮力成與華東等台廠的高階封測訂單空間。