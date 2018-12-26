昱泉堅持自製IP 明年上半年推全新IP手遊

遊戲研發商昱泉 (6169-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理洪英超表示，明年上半年將推出自製手遊《Aurora 7 希望之子》，年底前也將推出紙本小說與漫畫，以打造全新 IP。在近期經典端遊 IP 轉手遊的趨勢下，不少研發商都以自有且表現不錯的經典 IP 再製手遊，昱泉在這波風潮中仍堅持自製 IP，盼能在差異化中殺出血路。

昱泉去年便曾透露，今年的策略將主動尋找本土 IP，並整合小說與漫畫等素材，再將其製作遊戲，發揮 IP 價值，而今年前 3 季雖然還未推出新遊戲，但預計明年上半年推出自製手遊《Aurora 7 希望之子》，也與國內小說家及漫畫家合作，在年底前推出紙本小說與漫畫。

除積極佈局，盼能發揮自研 IP 效益外，昱泉的《Aurora 7 希望之子》IP 也將進行海外授權，已與日本、韓國、中國、泰國與印尼等國廠商，洽談授權事宜，明年除台灣外，也可望在其他地區推出，授權金收入也將挹注營收表現。

昱泉可說是目前台灣少數仍堅持自製研發的遊戲廠，旗下知名遊戲包括《流星蝴蝶劍 Online》、《笑傲江湖 Online》，而近期的知名手遊作品也有《仲裁英雄》、《功夫全明星》等。

近來許多遊戲商紛紛推出代理或自製經典端遊 IP 轉手遊的「M 版」遊戲搶市，以端遊時代累積的龐大用戶基礎，刺激遊戲營運表現，有的遊戲商營運成功攀峰，有的則擺脫數季虧損、成功轉盈，而昱泉則不隨波逐流，堅持自研 IP，要以差異化征戰遊戲市場。