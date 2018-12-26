反壟斷大戰要來了！美國科技巨頭瘋狂招律師

為了與可能到來的反托拉斯審查「鬥智鬥勇」，美國各大科技巨頭開始為自己儲備力量，多名前司法部官員被這些巨頭公司招入麾下。

市場評論家們似乎忽略了近期經濟學家和監管機構對反托拉斯審查的興趣，Facebook、亞馬遜、AT&T 等科技巨頭卻抓住這一機會開始在反托拉斯的戰鬥中提前布局。

在今年過去的幾個月裡，這些大型公司已經分別聘請了數名曾經任職於美國司法部的高級反托拉斯官員。司法部反托拉斯高級顧問 Bryson Bachman 來到了亞馬遜、Brinkley Tappan 加盟了 AT&T。在此之前，兩人都曾致力於阻止去年 2 月美國醫療保險公司 Cigna 和 Anthem 的合併，因其併購疑似觸犯反托拉斯法。

曾任舊金山司法部反壟斷辦公室負責人的 Kate Patchen 也於上個月被 Facebook「挖走」，擔任訴訟事務的副總法律顧問。一些評論人士曾對 Patchen 的這一舉動表示譴責，認為其職責本應是打破 Facebook 的壟斷局面。

種種跡象表明，一場科技公司與監管之間的戰爭正在緩緩拉開帷幕。

科技巨頭壟斷問題正在威脅實體經濟

科技巨頭在各自的領域占據了起步優勢，隨著它們將自身業務範圍迅速鋪滿了整個市場，市場集中度變得更高，在這些老牌公司越來越強大的同時，初創公司的路越來越難走，就業受到拖累，社會不平等情況加劇。

華爾街見聞在會員專享文章《科技寡頭正在壟斷每個人的生活，是時候分拆他們了嗎?》中也曾提到，科技巨頭在行業中越來越占據主導地位，但工人收入卻只分到了巨額利潤中的很小一部分，這加劇了社會的貧富差距擴大。與此同時，由於科技企業的力量正在滲透到實體經濟的方方面面，強硬的制裁似乎並不奏效，甚至可能威脅到實體。

如今，科技企業博弈的對象已經上升到了政治經濟層面，開始直接挑戰國家的政策與規則。2018 年裡，美國幾大科技巨頭先後因「通俄門」、「隱私門」等重大國際事件頻繁出現在美國總統川普和歐盟委員會的抨擊名單上，由此引發的反壟斷討論更是不斷在新聞媒體「刷屏」。

科技巨頭面對着來自全球的監管壓力。今年早些時候，英國財政大臣曾提出將從 2020 年起針對科技巨頭在英國獲得的巨額收入徵收數字服務稅，德國、法國、西班牙等國家紛紛表示支持。

儘管由於內部意見的不一致，歐盟最終放棄了這一稅收，但部分國家並沒有放鬆對科技巨頭的戒備。就在前不久，亞馬遜剛剛被德國反壟斷監管機構提出批評，德國官員表示，亞馬遜或涉嫌濫用其強大的市場力量，打壓活躍在其平台上，與其自營業務構成競爭的第三方賣家。

即便在美國內部，這些公司也同樣面臨着人為壓低價格搶占市場的指責，據美國《大西洋月刊》報導，美國政策思想家 Lina Khan 認為，亞馬遜一直在採取「以犧牲利潤為代價來進行更積極的研發投資」，這在美國是違反反托拉斯法的。

這一觀點在民主黨人之中頗有共識。上周，羅德島民主黨代表 David Cicilline 曾在眾議院司法委員會聽證會上提醒谷歌 CEO 皮查伊，科技創新的良性循環正在從根本上受到威脅，而罪魁禍首就是少數巨頭公司的強大支配地位。

上個月，美國總統川普也曾向媒體表示，當談到谷歌、亞馬遜、Facebook 三家公司時，往往是和壟斷有關的話題。

作為回應，一些科技公司開始擴大他們在政府遊說團隊的規模，當然，也包括開始搜羅更多的前反托拉斯官員來為他們的反托拉斯之戰「保駕護航」。

據英國金融時報援引一家大型科技公司高管表示，他們認為自己並沒有很強大的市場力量，尤其是當民主黨開始控制國會時。