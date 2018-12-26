聖誕夜遭美國人民狂批！川普對7歲小男孩說「聖誕老人不是真的」……

聖誕夜這一天，美國總統川普真的成了「孤家寡人」——他在推特上頗為自憐地稱「白宮只剩下他一個人了」，「可憐的我」。

不過川普也沒閒着，他和夫人梅拉尼婭坐在壁爐前接聽北美航空航天防禦司令部（NORAD）的「聖誕老人熱線」。這是白宮延續了 63 年之久的傳統。這個政府部門多年來一直在聖誕節前夕向打電話進來的孩子們提供聖誕老人送禮物的最新位置。雖然一部分政府部門關閉，但這個聖誕老人路線圖服務卻仍然正常運作。

令人吃驚的是，川普在和一個名為科爾曼的 7 歲小男孩通電話時，毫不忌諱地打碎了這個孩子的聖誕老人信仰：

你還相信聖誕老人嗎？因為在 7 歲的年紀，這事不那麼值得相信了，對吧？

毫無意外地，此事在推特上很快就瘋狂傳開了，自然也招至惡評如潮，很多人說川普不該毀了孩子的聖誕夢想。一位華盛頓郵報的專欄作家表示，總統膽大妄為的表現令人難以置信，他竟然敢拿這麼嚴肅的話題愚弄一個小孩子。

還有很多人乾脆呼籲川普辭職。「你毀了聯邦雇員及其家人們的聖誕還不夠糟糕對嗎，所以你又跑去毀了一個孩子的聖誕老人夢想？」一位推特用戶這樣寫道。

第一夫人梅拉尼婭此時扮演了「消防隊員」的角色。她對打電話進來的孩子們說：「我希望你的美夢成真。」她的推特賬號還寫道：「幫助全美的孩子們追蹤聖誕老人已經成了我最喜歡的傳統之一。」川普轉發了老婆的這條推文。

最委屈的可能是聯準會主席

比起聯準會主席鮑威爾，這位 7 歲小男孩受到的一萬點心靈暴擊可能還算是輕的。川普在聖誕講話上第 N 次狂批聯準會，也是連續第二天批評聯準會升息速度太快。此前一天，他稱聯準會對市場沒有感知是美國經濟的「唯一問題」。

自今年 9 月聯準會決定年內第三次升息後，截至 12 月 25 日，川普已經在三個月里十四次公開表達了對聯準會升息政策的不滿。在上周三聯準會 FOMC 議息會議前一周內，川普就四次發聲抨擊聯準會。

上周五彭博社報導稱，川普已經私下討論過炒掉聯準會主席鮑威爾。如果川普真的付諸行動了，那將是美國曆史上第一次出現總統試圖解僱聯準會主席。

從另一個角度說，這位總是「語不驚人死不休」的總統倒也算敬業。他在聖誕節這一天都一直忙着敦促民主黨贊同他的 50 億美元建設美墨邊境牆撥款方案，把政府關門的責任全推給了民主黨，稱「民主黨必須結束政府關門現狀」。

政府關門影響大約 80 萬公務員

12 月 25 日是西方聖誕節，也是美國聯邦政府部分停擺第四天，其影響相當明顯。大約 1/4 的政府機構資金已於上周五午夜告罄，包括國土安全部、司法部和農業部。如果不能達成協議打破僵局，政府部分關門狀態可能持續至新年。

據美國政府雇員聯合會統計，受此影響，42 萬名聯邦政府公職人員必須無薪工作，還有 38 萬人必須停薪留職。

白宮聖誕樹都沒人管了

美國政府部門基本癱瘓了，連白宮門外總統公園的聖誕樹都沒人點亮了。這棵國家聖誕樹通常是華盛頓假日遊客的焦點。然而，很多帶着小朋友的人們趕來看到的，只是一顆黑乎乎的大松樹，並沒有像以往的聖誕節那樣閃閃發光。白宮解釋稱，有個男人爬上這棵樹，毀壞了掛在樹上的燈。由於雇員停工，沒人去做修理工作了。

所幸，在美國國家公園管理局旗下的慈善基金會的支持下，這顆聖誕樹終於在聖誕夜來臨時重新點亮了燈光。

重新開放國家聖誕樹這一景點每天需要花費 1470 美元，這棵樹的燈需要從黃昏一直亮到周日晚間 10 點。而在周五和周六，燈光會一直亮到晚上 11 點。

總統公園網站發公告稱，雖然公園內的服務設施和白宮遊客中心仍將繼續關閉，但公園本身仍將在政府關門期間繼續開放。需要提醒的是，公園裡的衛生間也都關門了。

民主黨人怒了

面對政府關門和股市暴跌，參議院少數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院少數黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）在聖誕節前夜發表聲明，把川普大大批判了一倍：

現在是聖誕前夜，川普總統正在讓這個國家陷入混亂之中。