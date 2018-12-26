股市不佳 但美國聖誕假期消費創六年新高

白宮和聯準會、國會「神仙打架」，雖然殃及美股，但是今年普通民眾消費沒有受影響。

華爾街日報援引萬事達數據顯示，11 月 1 日至 12 月 24 日，美國除汽車之外的消費，年增率增長了 5.1%（其中，網購消費增長 19.1%），是六年來最強的聖誕節前消費增長。這表明股市暴跌和部分政府關門並未影響消費者信心和支出。

「華爾街現在抱頭亂竄，但是普通民眾對工作滿意，享受着十年來最好的漲薪」，該報援引 Customer Growth Partners 總裁 Craig Johnson 表示。

受益於川普減稅與壓低油價等措施，美國民眾的消費力也水漲船高。布蘭特原油已經從 10 月初 86 美元 / 桶附近，現在已經跌至 50 美元 / 桶左右；同時，美國失業率低於 4% 繼續維持在歷史低位，10 月核心 PCE 也有所下滑為 1.8%。

同時，美國日益興起的網購也帶動了整個假日季消費。華爾街日報援引 Adobe Analytics 數據顯示，在感恩節前的周三到「黑五」的周末之間，網購年增率增長 26.4%，這是假期消費提前「起飛」的一個跡象。

有喜也有憂。2019 年美國經濟消費是否依舊旺盛？

首先，如果消費繼續向網購轉移，這一趨勢將傷害包括百貨公司在內的許多零售實體店。

其次，資本市場持續波動，聯準會升息的預期和華盛頓政治劇烈內鬥等因素，使得經濟和金融風險加劇，長久來看將導致消費者信心受挫。納指上周五率先跌入熊市；標普 500 周一跌破 2400 點，跌入熊市；企業債券指數也在下滑。

同時，全球經濟放緩，以及地緣政治動盪、貿易摩擦等因素的負面影響都不能忽視，美國消費者並非生活在「孤島」上。