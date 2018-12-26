盤前財經大事搶先讀2018年12月26日

今日操盤前瞻

法說會：信邦、天良、華義、易威、統懋、麗嬰房、今皓、正達、健亞、大略 - KY、天瀚

新股掛牌：廣閎科、傑智環境

遠雄通過對遠雄巨蛋公司現增 8.4 億元 以符合聯貸條件

遠雄建設 (5522-TW) 昨 (25) 日董事會通過對轉投資的遠雄巨蛋公司，現金增資 8.4 億元；遠雄集團發言人楊舜欽指出，遠雄建設對於巨蛋公司的現增案，主要為符合遠雄巨蛋公司聯貸銀行團原設定條件。閱讀全文...

〈日股入熊市〉日債市場避險資金湧入 長債利率一度來到 0 利率水準

日本週二 (25 日) 的債券市場上，由於受到日本與美國股市大跌影響，日債受到投資人大額追捧，長期利率指標的 10 年期日債殖利率，一度較上一個交易日下跌 0.040% 來到 0.000% 的低水準，創下 2017 年 9 月來首見。閱讀全文...

2019 年財經生活新制總整理！

2019 年就要來了，明年起全體勞工的基本工資、勞保怎麼調？誰被政府加稅加薪？都將攸關全民的荷包，就連繳稅、交通甚至醫療都有新制變革，《鉅亨網》整理 2019 年財經生活新制，與民眾息息相關。閱讀全文...

美國將放慢升息步調 投信看好新興市場重啟漲勢

美國聯準會今年第四度升息，加上市場利空消息不斷，美股自 12 月以來跌跌不休，安本標準投信認為，聯準會明年將放緩升息步調，新興市場明年起吸引力可望大增，隨著貨幣政策緊縮周期結束，只要基本面獲得改善，資金有機會再往新興市場移動。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉股轉債？債轉股？最後別裡外不是人！

觀察一種指標、或是有價證券的影響因素時，需要由多元化的角度去全面評估。例如自 2009 年以來、美聯準會 Fed 的每次 QE 與升息；事涉貨幣政策對債券殖利率、價格的影響。但是單此就這個政策、是無足以影響殖利率的。閱讀全文...



