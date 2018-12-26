林郭文艷恐遭假扣押 金管會全面監視大同集團債權債務狀況

大同集團 (2371-TW) 子公司華映 (2475-TW) 重整、綠能 (3519-TW) 聲請債務協商，金管會主委顧立雄本周一才表示已經啟動對整個大同集團的監視機制，並對華映、綠能兩公司進行實地查核。據悉，實地查核已經擴大到另一家子公司福華 (8085-TW)。此外，傳出大同董事長林郭文艷恐遭假扣押，金管會也會全面監視大同集團的債權債務狀況。

金管會主委顧立雄 24 日表示，對於大同集團，證交所已對華映、綠能啟動實地查核，並且監視是否引發集團間的擴散效應，若有任何交易異常狀況，就會移送檢調。顧立雄強調，對大同集團的監視，不會只有綠能、華映及大同這三家，相關集團的交易也都在監視範圍內。

但近日市場傳出實地查核已擴大到福華，顧立雄今天表示，證交所跟櫃買中心對整個大同集團的上市櫃公司，都有集團式的監視措施。

由於近日福華等都出售大同股票，傳出實地查核已經擴大到福華，對此，顧立雄表示，福華部分要做什麼樣的查核，金管會還沒接獲櫃買中心通報，但集團監視是一直持續在進行，相關集團的交易也都會在監視範圍內。

此外，華映向法院聲請重整後，12 月 17 日在大同集團主導下與主要債權銀行協商無結論，18 日重訊宣布，已有債權銀行將華映所質押的 1 萬多張大同股票處分完畢，共計 1094 萬 4773 股，持股比例 0.47%，全數出售，每股均價新台幣 30.38 元，交易總金額 3 億 3246.1 萬元。債權銀行除了賣大同股票，市場傳出，可能會有中型聯貸銀行對連帶保證人也就是大同董事長林郭文艷聲請假扣押。

顧立雄表示，對於綠能跟華映，因為這兩家公司申請重整或債務協商，相關債權、債務狀況，包括母子關係間的負債等相關資訊，還有他們財務健全性，進一步在財報相關揭露事項，都會進一步進行查核。