美國明年將放慢升息步調 投信看好新興市場重啟漲勢

美國聯準會今年第四度升息，加上市場利空消息不斷，美股自 12 月以來跌跌不休，安本標準投信認為，聯準會明年將放緩升息步調，新興市場明年起吸引力可望大增，隨著貨幣政策緊縮周期結束，只要基本面獲得改善，資金有機會再往新興市場移動。

柏瑞投資多元資產管理團隊投資組合經理吳重光（Sunny Ng）表示， Fed 利率政策走向、油價和美中地緣政治風險這三大指標指數已較緩和，美中兩國也進入貿易休兵期，預期新興市場壓力將減輕，未來具跌深反彈契機。

吳重光指出，股票資產經歷先前的修正，新興市場資產已深具投資價值，相對看好中國、印度與巴西，其中，印度具備長期成長潛力；巴西則可望在循環末期受惠於結構性的改善。

富達投信投資部主管張翠玲則認為，從近期巿場輪動來看，傳統價值股是最大受惠者，資金可望從少數科技股轉向優質價值股，以區域別來看，亞洲與新興巿場今年雖因資金外流而出現大幅修正，但整體而言，新興亞洲經濟基本面仍然良好，明年仍有成長空間可期。

在投資策略方面，張翠玲建議，張翠玲表示，明年投資組合，應採取啞鈴式的布局，納入防禦型與成長型資產，目前股票評價變得更為合理，反映股巿在今年的調整後，未來或仍有往上的空間，而目前總經環境仍然良好，不致於引發熊巿。在牛巿持續期間，巿場或仍有波動，亦可能會出現類股輪動。

富達投信提醒，明年經濟基本面雖然仍佳，但是經濟循環其實已接近晚期，投資人仍需注意不確定因素對經濟的影響。另外，美聯準升息步伐可能改變，各國央行的政策不確定性增加，投資固定收益時，投資人要小心管理債券的存續期，以因應利率變化對投資組合的影響。