富邦證券首檔ETN標的指數資格 獲證交所與櫃買中心審查同意

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券本月初向證交所送件申請發行首檔 ETN 商品「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數」標的指數資格認可，已獲證交所審查同意，為金管會發布指數投資證券相關法規以來，首檔通過證交所標的指數資格認可的券商。

富邦證券「臺灣指數公司特選大蘋果報酬指數」是由臺灣指數公司所編製，自蘋果 (Apple) 公司最近公布供應商名單中，選取在證交所上市之公司，符合流動性及財務穩健等條件之前 10 大成分股組合而成。

「特選大蘋果報酬指數」最新成分股依 2018 年第三季底權重占比依序為大立光、台達電、日月光控股、台積電、鴻海、可成、廣達、國巨、和碩及光寶科，在蘋果公司每年公布供應鏈後，該指數將每年進行 1 次成分股審核，以期更符合該指數特性。

同時，富邦證券向櫃買中心送件申請「臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」標的指數資格也獲櫃買中心審查同意，同樣為首檔取得上櫃 ETN 標的指數資格之券商。

「存股雙十等權重報酬指數」由臺灣指數公司編製，除考量市值與流動性外，透過多因子指標對上市股票進行評分，再依電子、金融及傳產三大類別市值比例來分配各類別的成分股檔數，最後綜合評分依序選取排名前 20 檔之成分股。

富邦證券表示，在分別通過證交所與櫃買中心之標的指數資格審查會議後，將於近日檢具相關書件向主管機關申報發行 ETN 商品，預計明 (2019) 年 4 月底掛牌上市。