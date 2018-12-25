鑫盛傳媒網路劇成績亮眼 最快明年首季掛牌上櫃

影視 IP 開發公司鑫盛傳媒 (6587-TW) 推出的網路劇《大約是愛》在中國成績亮眼，不少投資者願意出資拍攝第二部，隨著《大約是愛》繳出亮眼成績，後續 IP 商機與延伸效益可期，有機會加快上櫃送審流程，預期最快可望於明年首季掛牌上櫃。

鑫盛的網路劇《大約是愛》12 月 3 日在騰訊首播以來，成績相當亮眼，累積點擊量有望超過 10 億次，鑫盛董事長羅法平表示，目前已有多家電視台前來洽談該劇播映授權，預計明年農曆年後，將可排播上檔，至於台灣與東南亞等地區版權，也已開始洽談發行合作。

鑫盛目前華語戲劇市場以佈局中國 3 大影音平台騰訊、愛奇藝與優酷為主，羅法平指出，各平台用戶約 8000 萬人，若能為騰訊帶來額外的新會員 50 萬人，將可依點擊數獲額外獎金分潤，且《大約是愛》口碑相當不錯，有助未來與愛奇藝洽談合作上架，目前該網路劇也已在優酷熱播中。

羅法平透露，由於《大約是愛》表現相當亮眼，已有不少投資者願意出資拍攝第二部，騰訊方面也有意願，未來此 IP 發展潛力可期，已有投資者洽談拍攝同名院線電影，未來也可能拍攝如前傳或番外篇等網路大電影，或同名舞台劇，IP 延伸後商機無限，可望發揮 IP 經濟的最大效益。

除《大約是愛》外，鑫盛 11 月初已殺青並完成網路劇《淺情人不知》後製，目前已有多家視頻網路與衛星電視台，前來洽談「先網後台」的發行與具體合作中，預計明年第 2 季左右上檔播出。鑫盛目前目標為未來每年推出 2 至 3 部網路劇，及 6 至 8 部網路大電影。

鑫盛近 2 年來持續在台準備 IPO，隨著《大約是愛》繳出亮眼成績，後續 IP 商機與延伸效益可期，有機會加快送審流程，最快可望於明年首季掛牌上櫃。