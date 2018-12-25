〈商億法說〉併購效益明年Q1顯現 不排除有下一波收購計畫

高端家具商億 - KY(8482-TW) 併購泰國家具製造商，以及美國設計公司，董事長謝智通指出，泰廠明年第 1 季將併入投產，有助降低美中貿易戰風險，至於美公司也預計首季併入合併報表，可望提升公司在高端市場的佔有率，均有助接單，他也透露明年不排除有下一波的併購計畫。

商億昨 (24) 日董事會通過，斥資 250 萬美元併購 1 間泰國室內家具製造商，同時斥資 550 萬美元併購 1 家美國設計公司。

謝智通指出，併購泰國公司主要是因應美中貿易戰的不確定性，且可作為彈性出貨的生產基地，預計明年 3 月併入後即可投產。

目前泰國廠產能為中國廠的 4 分之 1，但還有閒置土地可擴，屆時產能可望倍增，達到中國廠的 2 分之 1，能更有效的降低美中貿易戰的風險。

至於美國設計公司，謝智通指出，該公司設計概念符合北美知名高端家具品牌商的需求，未來可望創造出更多的接單商機，提升在北美高端家具的市占率。

據了解，商億所併購的美國設計公司 1 年營業額約 800 萬美元 (約新台幣 2.46 億元)，淨利率約 10%，若明年加入營運，也可望挹注整題營收及獲利表現。

謝智通也認為，美中貿易戰爭影響恐將持續一段時間，接下來也將加強澳洲、歐洲、中國等非美國的市場布局，因此明年不排除將有下一波的併購計畫。