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《哪吒2》成中國首部觀影人次破3億電影 預測總票房接近150億

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-06 08:10

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《哪吒2》成中國首部觀影人次破3億電影。（圖：新華社）

貓眼專業版的數據顯示，截至周三（5 日）18 時 25 分，中國電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒 2）觀影人次破 3 億，成為中國影史首部觀影人次破 3 億電影。

據《界面新聞》報導，《哪吒 2》上映以來，創下多項紀錄，包括亞洲首部票房人民幣破百億電影、亞洲首部票房破 20 億美元電影、全球動畫電影票房榜冠軍等。


截至周三 19 點 28 分左右，《哪吒 2》全球總票房為 20.09 億美元，位居全球票房榜第七。其中，中國內地票房為 19.82 億美元，北美為 1,794.6 萬美元，香港 407.9 萬美元，澳洲 400.9 萬美元，紐西蘭 87.1 萬美元，澳門 33.1 萬美元。

貓眼專業版的數據顯示，《哪吒 2》在香港上映 11 天，連續 11 天登頂單日票房榜。

《哪吒 2》仍在海外持續上映。3 月 6 日和 3 月 13 日，該片將分別在新加坡和馬來西亞上映。此外，該片還將在印尼、菲律賓、越南、汶萊等國上映。

據《央視》報導，3 月 2 日《哪吒 2》在新加坡舉行特別首映。雖然首映票價比日常價高出不少，但新加坡影迷熱情難擋。發行商創藝電影表示，首映票不到半小時內就售罄，還連加了兩輪。

貓眼專業版的最新數據顯示，《哪吒 2》總票房預測為人民幣 147.67 億元。燈塔專業版的最新數據顯示，《哪吒 2》總票房預測為 148.29 億元。

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哪吒之魔童鬧海哪吒2電影中國

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