《哪吒2》成中國首部觀影人次破3億電影 預測總票房接近150億

貓眼專業版的數據顯示，截至周三（5 日）18 時 25 分，中國電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒 2）觀影人次破 3 億，成為中國影史首部觀影人次破 3 億電影。

據《界面新聞》報導，《哪吒 2》上映以來，創下多項紀錄，包括亞洲首部票房 人民幣 破百億電影、亞洲首部票房破 20 億美元電影、全球動畫電影票房榜冠軍等。

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貓眼專業版的數據顯示，《哪吒 2》在香港上映 11 天，連續 11 天登頂單日票房榜。

《哪吒 2》仍在海外持續上映。3 月 6 日和 3 月 13 日，該片將分別在新加坡和馬來西亞上映。此外，該片還將在印尼、菲律賓、越南、汶萊等國上映。