美銀美林：美股2019上半年還會跌 熊市難避免

美股在 12 月大跌之後，主要指數均已經進入「修正」領域，納斯達克更是自 2009 年之後，首度進入熊市。美銀美林分析師認為，美股在 2019 年上半年還將陷入掙扎，標普 500 指數也難避免跌入熊市。

美銀美林首席股市技術分析師 Stephen Suttmeier 表示，由技術線圖來看，美股修正正在加深，跌幅還會繼續加重。

(圖表取自 CNBC)

Suttmeier 指出，標普 500 指數正在跌破 2600 和 2500 間的重要支撐位，可預期跌至 2300 中段。如此，也代表標普從 9 月 21 日的歷史高點，下挫 20% 以上跌幅，即合於熊市定義。

目前，道瓊指數與標普 500 指數正經歷 10 年來最糟的 1 年，自 10 月 3 日起，就出現了大幅拋售。根據 Suttmeier 計算，拋售至少還將持續 6 個月。

但另一方面，美銀美林認為，股市跌入熊市，並不代表長期經濟將出現下滑。

Suttmeier 指出，歷史數據顯示，歷史上多次出現，股市下挫超過 20%，而經濟未隨之衰退的例子。近期的例子如 1987 年 10 月美股閃崩，但美國經濟仍持續強勢。

Suttmeier 認為，現在美股所面臨的，就是個普通的熊市，而不會像 2007-09 年那樣，出現 50% 左右的腰斬。同時，也不會像 2000 年網路泡沫那樣快速下滑。

標普已在熊市門口 (圖表取自 FxStreet)

Sitka Pacific 資本投資分析師 Mike Shedlock 表示，股市進入熊市之後，投資人應有心理準備，股市還會繼續下挫。20% 只是一個人們所用的熊市定義，它沒有什麼特別的魔力，因此不必期望跌至 20% 之後，就會突然見到反彈，股市通常還會隨著趨勢下跌。