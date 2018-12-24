「公牛隊」陸續瓦解 熊市年底前肆意攻城掠地

根據《彭博社》報導，2018 年底全球股市熊出沒，形成骨牌效應，「公牛隊」逐一瓦解，美股 Nasdaq 和日本東證指數成了最新受害者。

由於美股估值過高及監管措施將抑制收益，走過九年半牛市大多頭的美股下跌，Nasadaq 指數距離高檔時的跌幅超過 20%，符合市場對於熊市的定義，尤其是先前當紅的 FANG 股票，臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、奈飛（NFLX-US）和 Google 母公司 Alphabet 更是提前進入熊市。

美股 12 月又遭紅色獵殺，部分分析師警告說，股市下跌也可能提前反映聯準會未來利率政策的錯誤決議。

歐洲和日本股市也在全球經濟成長放緩的前景下走進熊市，而從巴黎到羅馬的政治動盪削弱了投資人的信心。

英鎊為英股提供緩衝

英國企業的海外利潤以美元計價，在美元持穩下，使得英國英融時報指數表現相對堅挺，儘管市場仍然對英國脫歐擔憂，但英鎊已為英國股市提供緩衝。

上證指數早遭熊吞

隨著中國經濟的放緩，美中貿易爭端升級，川普政府對中國出口產品徵收關稅等利空衝擊，上證綜合指數今年上半年就已提前進入熊市

商品市場大受衝擊

中國經濟成長放緩可能比市場之前的預期更加嚴峻，商品市場同樣受到影響。尤其是咖啡以及銅等工業金屬以及 WTI 原油和天然氣等能源產品，也都步入熊市。