節後全線反彈：富時中國A50指數期貨高開 日股大漲 原油回升

聖誕節後首個交易日，美股慘跌的陰影似乎散去了。美股與日股期貨雙雙由跌轉漲，日本股市高開後大幅上漲。

周三亞洲交易時段早盤， WTI 原油期貨盤中上漲 2%，報 43.42 美元 / 桶，上一個交易日跌 6%。

人民幣兌美元中間價調升 74 個基點，報 6.8845。

富時中國 A50 指數期貨高開 0.5%，上日收跌 0.6%。昨日 A 股表現相對抗跌，三大指數低開低走，收盤跌幅收窄，滬指險守 2500 點。

美國三大股指的期貨價格盤初全線下挫，此後迅速轉漲。標普 500 股指期貨亞市盤初一度跌 1.1%，那斯達克指數期貨跌 0.8%，道瓊斯工業均指期貨跌 0.7%。隨後，三大股指期貨全線轉為上漲，當前，道指期貨漲 0.03%，標普 500 指數期貨、納指期貨漲 0.11%、0.12%。

周一美股創出史上最差的平安夜表現，標普 500 指數正式跌入熊市，創出大蕭條以來的最慘烈 12 月。道指跌破 22000 點。美股悉數回吐年初以來的所有漲幅。周二美股因聖誕假日休市。

MSCI 亞太指數漲 0.5%。

日本股指期貨盤初回升。日經 225 股指期貨一度在芝加哥交易時段跌 0.7%，當前漲 0.5%。

日經 225 指數高開 0.8%，報 19302.59 點，隨後漲幅擴大至 1.7%。 東證指數高開 0.7%，報 1425.01 點，隨後漲幅擴大至 1.73%。昨日日經 225 指數收盤暴跌 5%，正式進入熊市。東證指數收跌 4.9%。

今晨日本央行公布的會議紀要顯示，大部分委員認為繼續實施寬鬆政策是合適的。大部分委員認為物價朝向 2% 目標回升的趨勢得到了保持。委員們同意如果金融機構面臨的下行壓力持續，將導致金融體系不穩。

日本財政大臣麻生太郎昨日表示，市場可能反應過度，日本企業的基本面良好，「市場可能體現了一部分國際貿易不確定性，但我還沒有到特別擔心的程度。」

韓國首爾綜指低開 1.3%。澳洲和香港股市今日休市。

日元對美元匯價下跌，現貨黃金當前持平。

交易員們正在消化美國總統川普的聖誕夜節日講話。他連續第二天批評聯準會，稱「升息速度太快」。針對市場有關他意圖解僱財長姆努欽的傳聞，他回應稱對「非常有才能」的財長有信心。對於美國政府關門的現狀，他表示，在獲得邊境牆、柵欄或障礙物之前，聯邦政府不會結束停擺狀態。

引人注意的是，川普甚至直接呼籲美國企業「是全球最佳」，代表了股票有「巨大」的買入機會。