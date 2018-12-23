〈觀察〉盼明年躉購費率持穩 外商最後一周全力衝刺 力拚年底前簽PPA

經濟部日前預告明年度離岸風電躉購費率，由於降幅高達 1 成多，引發五大開發外商齊聲反彈，甚至表明將被迫重新評估產業在地化計畫及影響風場建造時程，為此，經濟部將在周二 (25 日) 召開聽證會。外商在最後一周全力衝刺，除力拚年底前成功簽訂 PPA，也盼明年度躉購費率能維持穩定，不影響其最終在台投資決定，及與供應鏈簽署的正式合約。

根據經濟部 11 月底預告的明年度離岸風電躉購費率草案，降幅高達 12.71%，也取消前高後低的階梯式費率，對開發商著實造成不小衝擊，丹麥商沃旭能源與 CIP、德商達德能源、加拿大商北陸電力、新加坡玉山能源，聯合發表聲明表示「無法接受」，並將被迫重新評估產業在地化計畫、及影響風場建造時程。

就經濟部立場而言，再生能源躉購費率審訂完全看成本端，採建置成本加上合理報酬率，而經濟部審訂的躉購費率考慮國際成本、國產化、未來成本降幅、及開發商要額外負擔的成本等因素。

不過，由於台灣離岸風電開發環境與歐洲不同，擁有許多特殊風險，目前躉購費率計算分為期初建廠成本與維運成本，都包含避險成本在內，但為配合政府本土化要求，許多外商對在地供應鏈的採購時程，較一般業界採購時程提早近 3 年，使潛在風險增加且難以計算，且每項採購都建立在必須吸收本土化廠商前端成本的前提下。

此外，從財務融資角度來看，仍有許多無法反映在躉購費率當中的風險成本，如匯率、利率避險等因素，加上綠色金融潛還在起步階段，國內銀行尚未有大型離岸風電專案融資的經驗，原先階梯式費率的設計，可加快融資還本的速度，降低本土金融業者的融資風險，增加其接受專案融資的信心。

依據經濟部規定，開發商必須在年底前取得電業籌設許可，才能趕在今年底前，取得台電購售電合約 (PPA)，以適用今年度的每度 5.8 元躉購費率。在五大開發外商中，目前僅達德能源的允能、及上緯與麥格理合資的海能風場，已於 12 月中旬成功簽署 PPA。

除海能風場外，沃旭能源 (Ørsted)、哥本哈根基礎建設基金 (CIP)、加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源、中鋼共 7 件離岸風場開發計畫，總算於 12 月 21 日獲營建署通過，在明年費率可能大幅調降的同時，正積極力拚年底前成功簽訂 PPA。

在預告草案出爐引發外商反彈聲浪後，經濟部要求外商提供更詳細的其他風險成本數據，據悉，在外商提出相關資料佐證後，經濟部確實認為有部分因素，未在躉購費率計算時納入考量。而再生能源躉購費率與計算公式聽證會將於周二召開，外商在最後一周全力衝刺，除力拚年底前成功簽訂 PPA，也盼明年度躉購費率能維持穩定，不影響其最終在台投資決定，及與供應鏈簽署的正式合約。