離岸風電開發第2期5家簽約或補件到位 2028至2029年併網年供100億度綠電
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 19:29
離岸風電區塊開發第 2 期共 5 家獲配業者，已於去（113）年 11 月 11 日全數向經濟部申請簽約，除了 SRE 風睿能源所屬的海廣風場去年就完成簽約，其餘 4 風場均於規定補正期限，於今（14）日全數補件，經濟部後續將儘速依相關規定審視業者補件情形，辦理相關行政作業。
離岸風電區塊開發第 2 期容量的分配結果已於 113 年 8 月公布，依序計有森崴 (6806-TW)（又德 / Yuanta）、SRE（海廣 / Formosa 6）、CIP（渢妙二號 / Fengmiao II）、Corio（海鼎一 / Formosa 3-site 11）、德能（英華威，德帥）共 5 座離岸風場獲配，分配容量總計為 2.7GW。區塊開發第 2 期完工併網年度分別為 2028 與 2029 年，屆時每年可提供 100 億度電。
經濟部能源署強調，今 (14) 日業者展現了看好台灣市場，共同合作攜手投入我國風場開發的決心，感謝業者積極投入離岸風電開發，期盼各界繼續支持離岸風場開發建設，經濟部將攜手業者努力推動台灣能源轉型及綠電供應，強化台灣產業競爭力，同時為全球淨零碳排做出貢獻。
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