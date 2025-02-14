離岸風電開發第2期5家簽約或補件到位 2028至2029年併網年供100億度綠電

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 19:29

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離岸風電區塊開發第 2 期共 5 家獲配業者，已於去（113）年 11 月 11 日全數向經濟部申請簽約，除了 SRE 風睿能源所屬的海廣風場去年就完成簽約，其餘 4 風場均於規定補正期限，於今（14）日全數補件，經濟部後續將儘速依相關規定審視業者補件情形，辦理相關行政作業。

離岸風電區塊開發第 2 期容量的分配結果已於 113 年 8 月公布，依序計有森崴 (6806-TW)（又德 / Yuanta）、SRE（海廣 / Formosa 6）、CIP（渢妙二號 / Fengmiao II）、Corio（海鼎一 / Formosa 3-site 11）、德能（英華威，德帥）共 5 座離岸風場獲配，分配容量總計為 2.7GW。區塊開發第 2 期完工併網年度分別為 2028 與 2029 年，屆時每年可提供 100 億度電。

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