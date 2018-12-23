〈觀察〉納智捷砸重金買技術「錢坑」越滾越大？或許是必要之惡

裕隆 (2201-TW) 董事會上周通過增資納智捷 60 億元，同時納智捷再斥資 71.37 億元向同集團華創車電購入技術資產，等於是嚴陳莉蓮接掌裕隆後，初次對外宣示絕不放棄納智捷的決心，其實，納智捷面對的窘境與宏達電 (2498-TW) 手機有點類似，但納智捷至少處於電動車產業正準備爆發的有利位置，除了技術，要做品牌，只有一個關鍵─就是「熬」，即便被外界稱之為「錢坑」，或許是必要之惡。

為了強化納智捷品牌力，嚴凱泰生前即規劃好 510 計畫，也就是東風裕隆 5 年內要推 10 款新車，近期 S3、U5 和 U6 已改款上市，明年中將推出新款 7 人座休旅車，作為 U7 的後繼車型，U5 全電動車也將開賣；而 2020 年推出新款跨界休旅車在計畫當中。

先從華創車電技術中心來看，攤開主要股東除了有裕隆、中華車 (2204-TW)，還有億光電 (2393-TW) 和宏達電，儼然就是台灣隊，而華創車電究竟在做些什麼？其研發成果包括整車研發、電動車核心關鍵技術，還具備產官學研的資源和 IT 整合技術，其實研發能量不見得會輸給國外。

然而，「研發」再厲害，「產品」也不見得賣座，這時候問題就回歸到終端銷售。

坦白說，納智捷的窘境與宏達電有點類似，一樣反映出台灣自主品牌面臨的瓶頸，就好像用 iPhone 的消費者要跳槽到宏達電有難度的道理。

不一樣的是，電動車是汽車產業的長期發展趨勢，且技術門檻高，而手機已淪為消費性電子的紅海。

除了技術，做品牌且要成為越來越受消費者歡迎的品牌，真的就是只有一個關鍵─「熬」！換個角度想，至少在電動市場中，還沒有一個明顯的品牌如 Apple 或是 Samsung 獨霸一方，即便有個美國大廠 Tesla 也還處在燒錢階段，如何過度期待納智捷賺錢？

「錢坑」，或許是必要之惡。

整體來看，納智捷這次耗資向華創買技術資產，重點在於，裕隆的宣示策略能激出多少國人的信心，而未來在龐大中國新能源車市中，納智捷電動車款的銷售表現，仍受到各界關注。