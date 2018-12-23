〈觀察〉今、明兩年尚難見房市大幅轉熱

依最新統計顯示，累計全台房屋移轉數至 10 月止，為 23 萬棟，估全台移轉數今年應約達 28 萬棟，就此數據解讀，顯示全台房市成交量能續反彈，推升價格力道極有限，但房市供給量持續大增影響，今年不僅見不到 10 年移轉量 30 萬棟水準，以目前估算值來看，明年也難以達成。

也就是說，全台房市交易量，今年市場將見不到移轉棟數跨過 30 萬棟房市重要指標「魔術數字」，明年難度也不小。

目前估算， 2019 年全台房屋移轉棟數為持平於今年、或小幅成長到 29 萬棟，以此計算，增幅為 3.5%，移轉棟數優於今年全台 28 萬棟，但增幅低於今年 5.3%，也不及 2017 年表現。

此房市交易預估數據，顯示明年全台房市已走過過去 4 年的急跌格局， 交易活絡並沒有快速提升，就房價來看，2019 年走勢仍以「成交量緩升、成交價緩跌」走勢為主，但供給量持續攀升，對市場仍具殺傷力，明年房市交易價格恐看不到急速反彈、回升機會。

房市買賣移轉數是重要指標之一，在價量關係上，移轉 (成交) 量越高代表市場愈活絡，也就是「量先價行」的意義；今年有年底選舉等干擾房市交易因素，原在業者預料之中，但下半年美中貿易戰爆發，推升市場對總體經濟衰退的疑慮，進一步引發消費市場觀望氣氛、甚至緊縮；相反的，今、明年全台房市供給量節節攀升，才是形成市場賣壓更大且買方觀望的重要原因。

進一步來看，今年前 10 月全台住宅建照發照量而言，全台建照發照 9.9 萬戶，創 10 年來第三高，同時也是近 4 年來新高，其中台北增幅近 1 倍，高雄增 1.5 倍；今年新北市、台中市、高雄市建照量達萬戶以上，預計 2020-2021 年新增供給恐爆量，也是未來房市隱憂之一。