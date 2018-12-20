關貿攜多家銀行打造供應鏈金融生態區塊鏈 有望提升放貸比例

關貿 (6183) 今日舉辦「銀行安心企業打拼，關貿網路打造供應鏈金融生態區塊鏈」MOU 簽訂記者會。現場與中國輸出入銀行、土地銀行、星展銀行、三信商銀、兆豐產險、中小企業信用保證基金及物流業代表等簽訂 MOU，共同攜手打造供應鏈金融生態區塊鏈。關貿供應鏈金融生態區塊鏈將鏈結供應鏈中的核心企業、通關及物流企業、供應商及零售商等中小企業，以及銀行等金融機構，打造出緊密結合、高效的生態系，以期縮短銀行核貸程序，促進中小企業資金調度更加靈活，強化其在國際市場上的競爭力。



關貿董事長許建隆表示，關貿長期耕耘貿易通關及物流相關業務，具有龐大且完整的資料庫，透過關貿網路「供應鏈金融生態區塊鏈」結合金融科技和區塊鏈技術，以大數據分析、區塊鏈及雲端運算等技術為基礎，從審核、數據分析、風控等多個環節引入新的科技應用，促使供應鏈金融更多元發展。未來所有供應鏈上下游的業者與金融機構可透過區塊鏈，降低作業成本與提高運作效率，靈活運用資金。



關貿指出，在過去的供應鏈金融中，有融資需求供應商多為中小企業，企業營運資訊不像大企業完整透明，銀行所需要付出的徵信成本與風險控制較為高昂，審查時間也較長。未來透過供應鏈金融平台及區塊鏈技術，最快 3 天內即可完成整個流程。且運用區塊鏈不可竄改與透明機制特性、智能合約等設計，可確保資訊真實性及雙方履約能力，也可大幅提高銀行的放貸意願和比例。





