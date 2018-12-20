漢翔明年邁向「轉型加速年」 「TACC-19」廠房估明年下半年產能滿載

漢翔 (2634) 今(20)日舉行法人說明會，漢翔今年每股盈餘逐季成長，其中第一季 0.33 元，第二季 0.66 元，第三季 0.71 元，逐季成長，累計前三季每股盈餘達 1.7 元，已接近去年全年每股盈餘的 1.86 元，第四季通常為出貨旺季，前 11 個月累計營收已達 251 億元，漢翔期許今年底前會有更好的營運成績展現。法人預估，今年獲利肯定超越去年。漢翔今日法說會由漢翔董事長廖榮鑫親自主持，漢翔總經理林南助簡報營運現況。林南助表示，將啟動 2019 年漢翔邁向「轉型加速年」，以速度 SPEED(Smart 智慧、Process 作業、Evolution 革新演化、Effectiveness 效率、Determination 決心)為理念，積極推動 SPEED 在各階層與部門間展開、承諾與落實，齊力加速轉型智慧製造的漢翔，積極朝永續經營的目標努力。



根據波音 (Boeing) 及空中巴士 (Airbus) 預估國際民機未來 20 年航空市場需求，全球客運量每年有 4.4%-4.7% 的成長率，將出現 37,400-42,700 架新飛機的需求量，兩者新飛機的設計、製造趨勢，均大量採用複合材料，如 Airbus 的 A350，以及 Boeing 的 B787 機身結構都超過 50% 的複合材料。



近年漢翔由國外所承接之新業務複材比重大幅增加，既有的 TACC 廠已無法再負荷其它新案生產之需求，再加上 Airbus 公司客戶訂單急需生產，特別規劃現有 #19 廠改建為「TACC-19」複材能量廠房，專責生產單走道的 A320 系列機腹整流罩複材組件，預計 2019 年下半年達產能滿載。



漢翔指出，連續二年獲得「TCSA 臺灣企業永續報告獎」的肯定，並獲選為「智慧機械金質獎」優質典範企業，未來全球航太產業之發展將聚焦在品質、準交率、數位化及環保四項重點，現階段除了持續拓展業務及強化人才技術之外，將聚焦在「國機國造」、「供應鏈整合」及「智慧製造」等三大面向迎向挑戰，以因應未來全球航太產業龐大的商機與衝擊。



漢翔表示，為促進漢翔與專業法人間的雙向瞭解，此次法說會邀請法人投資人及專業投資機構，實地走訪漢翔的 TACC-22 廠 (臺灣先進複材中心 Taiwan Advanced Composite Center，TACC)，以及主要規劃生產 Airbus A320 系列飛機複材訂單的 TACC-19 廠，獲得廣大的迴響與支持。