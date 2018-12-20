投資人要買後收級別境外基金 明年起要簽聲明書後才可買

為確保投資人瞭解手續費後收級別境外基金的費用負擔，金管會今 (20) 日表示，要求基金銷售機構銷售手續費後收級別境外基金時，應向投資人清楚說明費用結構，自明 (2019) 年起，要請投資人簽署「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」後，才可以銷售基金。

金管會表示，目前在國內銷售的境外基金推出許多不同收費結構的手續費後收級別基金，後收級別基金是於投資人申購時不收取手續費，於申請買回時才會依投資人持有期間收取遞延銷售手續費，若持有期間超過約定年限，則無須支付手續費。

但投資人應注意，多數後收級別基金會向投資人收取「分銷費」，這項費用是直接由基金淨值扣除，投資人負擔的總費用未必較手續費前收級別基金為低。

金管會進一步表示，聲明書的內容會顯示各級別基金未來需負擔的各項費用項目及費用率，並釋例計算投資人申購後收級別、與其他各級別持有期間所累積負擔的總費用金額，即投資人可依其擬持有的基金年限。

例如 1 年或 2 年，於釋例中瞭解申購後收級別與其他各級別的總費用金額資訊，以利其能夠充分瞭解不同費用結構對投資報酬的影響，並選擇適合自己投資需求的基金級別。

金管會提醒投資人，投資基金應看清楚基金各項揭露資訊， 並注意比較各級別基金的費用結構及總費用率，以確保投資權益。