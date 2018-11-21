國際布局再下一城 關貿成功加入國際港口社群協會

關貿 (6183) 經年來積極拓展國際網絡，為台灣通關運籌業者與全球連線布建跨國訊息交換平台，也爭取加入國際港口社群協會 (International Port Community System Association, IPCSA)。關貿表示，15 日於摩洛哥舉行之國際港口社群協會年度會議暨第五屆聯合國貿易便捷化與電子商務中心 (UN/CEFACT) 單一窗口研討會中正式加入國際港口社群協會，致力於為台灣與國際接軌作出努力。國際港口社群協會由六家歐盟港務與單一窗口組織共同成立，至今會員已包含歐洲、非洲、美洲、中東、亞洲 40 家港務與單一窗口企業。國際港口社群協會成立之宗旨為促進全球運籌鏈之資訊交換。此組織活躍於歐盟各項倡議與專案，包括歐盟海運業界單一窗口與歐盟電子貨運資訊計畫。透過會員組織之間之跨國專案與經驗分享，優化各國關港貿單一窗口之建置與營運。本次國際港口社群協會之年度大會討論了大數據分析、人工智慧於全球運籌之應用。



關貿董事長許建隆提到，關貿在台灣與亞洲貿易便捷化與單一窗口之經驗，可以作為與歐盟、非洲、中東、美洲連線之標竿，期待透過與國際港口社群協會來自海運、航空、物流第三方資訊中心企業的合作，共創高效全球智慧物流網絡，為台灣通關運籌業界創造更大的競爭優勢。



根據歐洲經貿辦事處表示，台灣與歐盟的雙邊經貿表現，於 2017 年再次創下歷史新高。歐盟對台出口總額達 207 億歐元，進口總額達 295 億歐元，帶動雙邊貿易總額首次超過 500 億歐元，較前一年增長近 10%。台灣在 2017 年晉升為歐盟全球第 16 大貿易夥伴，在亞洲則排名第 6。