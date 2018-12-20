川普也壓不住了！30多家醫藥巨頭宣布將在美上調藥價

曾一路炮轟藥企在美國定價過高，並逼迫藥企停止加價的川普要鬱悶了。最新消息顯示，30 家醫藥巨頭將從明年起上調在美藥價。

據路透報導，諾華、拜耳、艾爾建、阿斯利康與 Biogen 等 30 家藥企將從明年一月起在美上調藥價，美國政府此前曾迫使藥企停止加價，此次同步提價將對川普降低處方藥成本的承諾造成挑戰。

11 月初，28 家製藥商向加州政府機構提交了通知，計劃在 60 天或更長時間內提價。

美國是全球最昂貴的製藥市場，美國衛生和公眾服務部 (HHS) 提出了一系列政策旨在降低要加，讓患者受益。但預計這些措施不會在短期內緩解消費者壓力，也無法賦予政府衛生機構直接談判或監管藥品價格的權力。

上任之初的 2017 年 1 月底，川普就曾表示美國藥價已是天文數字，必須採取措施降低藥價。當時他還在白宮會見美國製藥業負責人時表示，想讓藥價降下來，並把製藥公司遷回美國本土。

今年 5 月，川普發表降低藥價演講，提出「美國病人優先」藍圖。具體行動包括組織醫療補助計劃、在聯邦政府項目中試行價值導向的採購模式、在廣告中標註藥品價格的需求，使 Medicare 藥品價格波動及競爭更透明等。

而就在川普發表降藥價演說後，7 月 1 日，美國最大的製藥商輝瑞提高了 100 種藥品的價格，率先與川普的藥改政策唱起了反調。川普在推特上表示，輝瑞製藥公司「應該感到羞愧」，他將對該公司的提價做出回應。

而遭到川普的怒懟的輝瑞公司與川普進行了會談，之後輝瑞決定推遲本輪漲輝瑞製藥公司在 7 月份取消了提價計劃，並表示將把提價推遲到 2019 年 1 月，以支持政府實施新的定價政策。

輝瑞此舉促使拜耳、諾華、愛力根、阿斯利康和安進等許多同行紛紛效仿。

2018 年 10 月 25 日，川普在華盛頓特區衛生與公眾服務部就處方藥價格問題再度發表演講，並宣布了一項改革醫療保險支付藥物費用的計劃，提議削減醫療保險為治療癌症和其他疾病的昂貴藥物支付的費用。

他稱「全球範圍內的不勞而獲」行為推高了藥品成本，並稱他的計劃可以在五年內為聯邦醫療保險節省 170 多億美元，使其中一些藥品的成本下降達 30%。

路透社援引諮詢公司 RX Savings Solutions 的數據顯示，2018 年下半年，20 家最大製藥商的藥品價格漲幅確實有所放緩，與 2017 年相比，這些公司的藥品價格漲幅略高於一半。

降低處方藥價格是共和黨川普 2016 年總統競選的重中之重。美國衛生和公眾服務部發言人 Caitlin Oakley 表示，製藥公司提高藥品價格，並以更高的回扣抵消，這隻對消費者不利。她說，川普和衛生與公眾服務部部長 Alex Azar 仍致力於降低藥品價格，並將繼續採取行動，重組這個破碎的市場。